西山智樹・前田大輔によるボーイズグループ結成プロジェクト・TAG SEARCHから誕生したTAGRIGHTが、1月6日、東京・日本青年館ホールにて、マスコミに向けてショーケース『TAGRIGHT showcase -REVEAL as 1-』の前日プレスコールと囲み会見を行なった。

プレデビュー曲「FOREVER BLUE」は苦い思い出を払拭する過去への応援歌

定刻、ステージに登場した7人は、やや固めの表情。一人ひとりが簡単な自己紹介をしたあとで、プレデビュー曲「FOREVER BLUE」を披露した。「FOREVER BLUE」は、繊細さと力強さを併せ持つサウンドに、迷いや不安を抱えながらも前へ進もうとする“青い感情”が重ねられている、夢へ向かって進むすべての人に寄り添う一曲だ。西山の伸びやかな歌声からスタートした楽曲で、メンバーはその世界観にふさわしいパフォーマンスを繰り広げていく。2番で前田が力強いラップでフロントに出てくる場面では、これから新しい一歩を踏み出そうとするメンバーの決意を感じさせた。

パフォーマンスを終えた後に行なわれた囲み会見では、作詞作曲に参加した西山が曲のポイントについて「『FOREVER BLUE』は意訳すると“青いままで”という意味で、ポジティブな意味合いというよりはネガティブな意味合いを込めていまして。未熟だと言われた苦い思い出を払拭する過去への応援歌となっています」と解説した。

また、オーディション番組『timelesz project -AUDITION-』（Netflix）に出演した西山と前田へ、timeleszのメンバーから連絡はあったかとの質問が寄せられた場面も。その質問に西山は「菊池風磨さんからは、ホリプロに所属した時や、プロジェクトの放送がスタートした当初に連絡をいただいて、こまめに活動を見守ってくれていて。すごく力になりますし、候補生の僕たちの活躍を見てくださっているのが嬉しいです」とコメント。また、原嘉孝と猪俣周杜からも祝福のメッセージが届いたと続けた。対して、前田は「風磨くんからはご連絡をいただきましたが、五次審査のメンバーからは何もきていません。あけましておめでとうと送ったら、それだけ返ってきました」と少々気まずそうに笑って見せた。

さらに、グループ名に含まれている“TAG”には個性という意味が含まれていることにちなんで、メンバー一人ひとりが自分の個性をアピールする一幕も。トップバッターを務めた前田は「真っ直ぐさ！ 素直なので、パフォーマンス中でも真っ直ぐさを出していきたいです」と即答。続いて、インフルエンサーとして活動していた経歴を持つジェイは「声だと思っています。今回、ふたりからプロジェクトに誘っていただいたのも歌声を聞いてもらったからなので」と自信を見せる。

今井魁里、若松世真、小林大悟、岸波志音も自分の“個性”をアピール

続いて今井魁里は「ギャップだと思います。普段は周りのみんなからポワポワしているねと言ってもらえるのですが、ステージに立ったらバチバチな今井魁里になります！ 見てください！」とアピール。これを聞いて「僕が、本当のギャップです！」と言ったのは若松世真。「パフォーマンスの時はかっこいい姿を見せるんですけど、オフの時とかはとんでもないので！」と意味深な言葉を残し、メンバーを笑わせた。

一方、サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN SEASON2』（TBS系）で存在感を示していた過去を持つ小林大悟は「青いファイヤー炎です！」と独特な回答をし、メンバーも思わず笑顔に。「青い炎って熱いじゃないですか。心の中は熱いんだぞという、情熱を受けてもらえたら幸せです」と続けた。

続く西山は「おしゃべりかな？ メンバーといてもしゃべってばっかりなんですけど。それから、チームの頭脳になれたらなと思っています」とマイペースに回答。岸波志音は「足の長さですかね」と控えめながらも強みをアピール。これを聞き「おー！」というメンバーや、ボトムスに手をかけ足が長く見えるように対抗しようとする西山、小林の姿も。「あとは、ピアノとかも弾けるので、今回も楽しみにしていただけたらなと思います！」とショーケースでの披露を匂わせるコメントを残した。

会見の最後には、前田は「各々がいろんな経験をしてきて、各々にファンの方がいるとは思うんですけど、こうしてTAGRIGHTとして集結したので、RIGHTIE（TAGRIGHTのファンネーム）として応援してくださったらな、暖かく見守ってくださったらなと思っています。これからたくさんの歴史を作っていきたいと思っておりますので、応援よろしくお願いします！」と高らかに挨拶し、会見を締めくくった。

（文＝於ありさ）