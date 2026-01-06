旅の楽しみの1つでもある駅弁が、今年も大集合しています。鹿児島市の百貨店で6日から「有名駅弁」と全国の「うまいもの」を集めた物産展が始まりました。



鹿児島市の山形屋で6日から始まった「有名駅弁とうまいもの大会」。北海道物産展でもお馴染み、「多聞天」の海鮮丼や…。旨味あふれる近江牛のステーキを堪能できる贅沢な弁当。15路線、22の駅で販売されている駅弁など、約40種類が集まりました。うまいもの大会には48社が出店。700種類にも及ぶ全国のおいしいものが並んでいます。





兵庫県から出店した「姫路まねき」。姫路名物の穴子を自慢のタレで煮込んだ人気の駅弁です。（横山あさみアナウンサー）「おいしい。身がふっくらしていて肉厚で柔らかい。コクのある甘さのたれが穴子にしっかりと沁みていて、ご飯に合う」全国で初出店の店も。（利久のイタリアンCUCINAスタッフ）「仙台で牛タンの利久とあるが、そこでパスタの業態もやっていて、今回、全国初出店」宮城県の牛タン専門店「利久」が営むイタリアンレストランが初登場！牛タンをミンチにした珍しいボロネーゼパスタをいただきました。（横山あさみアナウンサー）「生パスタなのでまず麺がもっちもちでちょっと太い。そこにソースがよく絡んで、牛タンのコリコリとした食感も残っているので、旨味も抜群。美味しい」その他、A5ランクのとろけるローストビーフにぎりや日本屈指の栗の栽培地、愛媛県のモンブラン！三重県・伊勢名物の「赤福」も人気を集めていました。（客）「柿の葉寿司、えんがわ寿司、甘エビの押し寿司（を選んだ）良い。旅行に行けないから、ここで味を楽しもうと思う」（客）「（お目当ては？）赤福。これを買いたくて。すごい。選び放題。どれ食べようかな、どれ買おうかなとなる」有名駅弁とうまいもの大会は12日まで鹿児島市の山形屋で開かれています。