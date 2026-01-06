神谷健太の「光と影 神谷健太 １ｓｔ写真集」が写真集１位を獲得…「オリコン週間ＢＯＯＫランキング」
「オリコン週間ＢＯＯＫランキング」が６日までに発表され、神谷健太の写真集「光と影 神谷健太 １ｓｔ写真集」（宝島社）がジャンル別「写真集」で１位を獲得した。
◆１月５日付オリコン週間ＢＯＯＫランキング（調査期間・２０２５年１２月２２日〜１２月２８日、オリコン調べ）
▽テレビ番組関連本１位 「ＮＨＫ大河ドラマ・ガイド 豊臣兄弟！前編」（ＮＨＫ出版）
▽ビジネス書１位 「ハーバード、スタンフォード、オックスフォード．．．科学的に証明された すごい習慣大百科」（堀田秀吾、ＳＢクリエイティブ）
▽料理・グルメ１位 「山本ゆり ｉｗａｋｉの耐熱調理容器でおいしいレシピ ダークグレーｖｅｒ．」（山本ゆり、宝島社）
▽新書１位 「棺桶まで歩こう」（萬田緑平、幻冬舎）
◆１月５日付オリコン「本」ランキング主要３部門各１位（調査期間・２０２５年１２月２２日〜１２月２８日、オリコン調べ）
▽ＢＯＯＫ１位 「世界一かんたん定番年賀状 ２０２６」（（編）年賀状素材集編集部、角川アスキー総合研究所）
▽コミック１位 「葬送のフリーレン １５」（原作・山田鐘人／（画）アベツカサ、小学館）
▽文庫１位 「人間標本」（湊かなえ、ＫＡＤＯＫＡＷＡ）