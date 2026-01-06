神谷健太

　「オリコン週間ＢＯＯＫランキング」が６日までに発表され、神谷健太の写真集「光と影　神谷健太　１ｓｔ写真集」（宝島社）がジャンル別「写真集」で１位を獲得した。

　◆１月５日付オリコン週間ＢＯＯＫランキング（調査期間・２０２５年１２月２２日〜１２月２８日、オリコン調べ）

　▽テレビ番組関連本１位　「ＮＨＫ大河ドラマ・ガイド　豊臣兄弟！前編」（ＮＨＫ出版）

　▽ビジネス書１位　「ハーバード、スタンフォード、オックスフォード．．．科学的に証明された　すごい習慣大百科」（堀田秀吾、ＳＢクリエイティブ）

　▽料理・グルメ１位　「山本ゆり　ｉｗａｋｉの耐熱調理容器でおいしいレシピ　ダークグレーｖｅｒ．」（山本ゆり、宝島社）

　▽新書１位　「棺桶まで歩こう」（萬田緑平、幻冬舎）

　◆１月５日付オリコン「本」ランキング主要３部門各１位（調査期間・２０２５年１２月２２日〜１２月２８日、オリコン調べ）

　▽ＢＯＯＫ１位　「世界一かんたん定番年賀状　２０２６」（（編）年賀状素材集編集部、角川アスキー総合研究所）

　▽コミック１位　「葬送のフリーレン　１５」（原作・山田鐘人／（画）アベツカサ、小学館）

　▽文庫１位　「人間標本」（湊かなえ、ＫＡＤＯＫＡＷＡ）