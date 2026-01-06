½Ð¸ý²Æ´õ¡¢Æîº»ÎÉ¡õµÈÅÄÈþ·î´î¤Î¸Æ¤ÓÊý¤Ï¡Èº»ÎÉ»á¤ÈÈþ·î´î»á¡É¡¡ÄÉ¤¤¤«¤±¤Ã¤³Ä¾¸å¤ÎÂ©ÀÚ¤ìÃæ¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤ï¤ì¤ë
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÆîº»ÎÉ¡¢½Ð¸ý²Æ´õ¡¢µÈÅÄÈþ·î´î¤¬6Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡ØËü»ö²÷Ä´¡Ò¥ª¡¼¥ë¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¥º¡Ó¡Ù¡Ê1·î16Æü¸ø³«¡Ë¤Î´°À®ÈäÏª¾å±Ç²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¤ªåºÎï¤Ç¤¹⋯Æó¤ÎÏÓ¤¢¤é¤ï¤Ê¥É¥ì¥¹¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿½Ð¸ý²Æ´õ
¡¡°ñ¾ë¸©Åì³¤Â¼¤òÃæ¿´¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¡£»×¤¤½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¤È½Ð¸ý¤Ï¡Öº»ÎÉ»á¤ÈÄÉ¤¤¤«¤±¤Ã¤³¤ò¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ç23ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò²á¤´¤·¤¿¡£¡Ø¤Ï¤¡¤Ï¤¡¡Ä¡Ù¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤«¤é¡Ø¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²û¤«¤·¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Öº»ÎÉ»á¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£½Ð¸ý¤Ï¡Ö¡ÊÆî¤Ï¡Ëº»ÎÉ»á¡¢¡ÊµÈÅÄ¤Ï¡ËÈþ·î´î»á¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢Æî¤ÈµÈÅÄ¤Ï¾È¤ì¤Æ¤Ê¤¬¤éÇ§¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡È¯É½Åö»þ21ºÐ¤ÎÂç³ØÀ¸¤Ç¡¢Âè28²ó¾¾ËÜÀ¶Ä¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ÇÈÌÚÆ¼¤ÎÀÄ½Õ¾®Àâ¤ò±Ç²è²½¤·¤¿ËÜºî¤Ï¡¢¤ÉÅÄ¼Ë¤Î¹â¹»À¸3¿Í¤Î¡È¶ØÃÇ¤Î²Ý³°³èÆ°¡É¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤òÌ´¸«¤Ê¤¬¤é¤â¡¢³Ø¹»¤Ë¤â²È¤Ë¤âµï¾ì½ê¤ò¸«¤¤¤À¤»¤ºÝµ¶þ¤È¤·¤¿Æü¡¹¤òÁ÷¤ëËÑ½¨Èþ¡Ê¤Ü¤¯¡¦¤Ò¤Ç¤ß¡¿Æîº»ÎÉ¡Ë¡£Î¦¾åÉô¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ç¼Ò¸òÅª¡¢¥¹¥¯¡¼¥ë¥«¡¼¥¹¥È¾å°Ì¤ËÂ°¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢²ÈÄí¤Ç¤ÏÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë±Ç²è¹¥¤¤ÎÌð¸ýÈþÎ®¹È¡Ê¤ä¤°¤Á¡¦¤ß¤ë¤¯¡¿½Ð¸ý²Æ´õ¡Ë¡£Âç¹¥¤¤ÊÌ¡²è¤ò¼«¸Ê·ÁÀ®¤Îµò¤ê½ê¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¼Ð¤Ë¹½¤¨¤¿ÆÇÀå¥¥ã¥é¤Î´ä·¨¿¿»Ò¡Ê¤¤¤ï¤¯¤Þ¡¦¤Þ¤³¡¿µÈÅÄÈþ·î´î¡Ë¡£
¡¡Ì´¤òÄÉ¤¦¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¡¢Ì¤Íè¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤Ä®¤ÇËèÆü¤òÝµ¡¹¤È²á¤´¤¹3¿Í¤¬¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÄ®¤È¤ª¤µ¤é¤Ð¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢°ìÚ¼Àé¶â¤òÁÀ¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¡½¡½¡£¡Ö¤¢¤Î¤µ¤¢¡Ä°ì½ï¤Ë¶âÌÙ¤±¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤¹¤ë¡©¡×¤È¤¤¤¦ËÑ½¨Èþ¤ÎÍ¶¤¤¤«¤é¡¢Æ±¹¥²ñ¡Ö¥ª¡¼¥ë¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¥º¡×¤Î¶ØÃÇ¤Î²Ý³°³èÆ°¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£´ä·¨¤ËÆ±¹¥²ñ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÍ¶¤ï¤ì¤ëÆ£ÌÚ¤ò±©Â¼¿ÎÀ®¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢±©Â¼¿ÎÀ®¡¢»ù»³Î´´ÆÆÄ¤â»²²Ã¤·¤¿¡£
