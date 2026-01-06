Æ¬Ê¸»úD¤Î¸å·Ñºî¡ÖMF¥´¡¼¥¹¥È¡×¤ÎÀ¤³¦¤òàÀ»ÃÏá¾®ÅÄ¸¶¤ÇÂÎ´¶¡¡»ÔÆâ¤ò½ä¤Ã¤Æ¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò½¸¤á¤è¤¦¡Ú1¡¿9¡Á3¡¿31¡Û
¡ØÆ¬Ê¸»úD¡Ù¤Î¸å·Ñºî¤È¤Ê¤ë¶áÌ¤Íè¸øÆ»¥«¡¼¥ì¡¼¥¹¥Ð¥È¥ëÌ¡²è¡ØMF¥´¡¼¥¹¥È¡Ù¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥áÂè»°´ü¤¬2026Ç¯1·î4Æü¤ËÊüÁ÷³«»Ï¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¡ØMF¥´¡¼¥¹¥È 3rd Season¡Ù¡ßODAWARA¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤ä¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£
Æ±ºî¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥«¡¼¥ì¡¼¥¹¡ÖMFG¡×¤ÎÂè1Àï¤ÎÉñÂæ¤¬¡¢¿ÀÆàÀî¸©¾®ÅÄ¸¶»Ô¤Î¥ì¡¼¥¹¥³¡¼¥¹¡£
¤½¤ó¤ÊàÀ»ÃÏá¤Ç1·î9Æü¡Á3·î31Æü¤Î´ü´Ö¡¢ÃÏ°è³èÀ²½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×´ë²è¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×´ë²è¡Ö¡ØMF¥´¡¼¥¹¥È 3rd Season¡Ù¡ßODAWARA¡×¤Ï¡¢¾®ÅÄ¸¶»Ô¤ò²óÍ·¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ÇÆ±ºî¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡£
¾®ÅÄ¸¶¾ë¤Ê¤É¤Î»ÔÆâ´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤äÃÏ°è¤Î°û¿©Å¹¤Ê¤É¤ò½ä¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤ä¾®ÅÄ¸¶¸ÂÄê¤Î¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤ê¡¢¾®ÅÄ¸¶±Ø¤¬¡ØMF¥´¡¼¥¹¥È¡Ù»ÅÍÍ¤ËÁõ¾þ¤µ¤ì¤¿¤ê¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê´ë²è¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡ØMF¥´¡¼¥¹¥È¡Ù¤ÇµÓËÜ¤òÌ³¤á¤ë»³²¼·û°ì»á¤Ë¤è¤ëÁ´15ÏÃ¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¾å¤ÇÆÉ¤á¤ë1ÏÃ¤òÆÉ¤ß½ª¤¨¤¿¤é¡¢»Ä¤ê¤Î14ÏÃ¤òÆÉ¤à¤¿¤á¡¢¤½¤·¤ÆÁ´ÏÂ¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¤Î¥¯¥ê¥¢ÆÃÅµ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢QR¥³¡¼¥É¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅ¹ÊÞ¡¦»ÜÀß¤ò½ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¡£
ÀßÃÖ¾ì½ê¤Ï·×20¤«½ê¡£ÊÌ¤Î¾ì½ê¤ËÆ±¤¸¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Î¥³¡¼¥É¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ç¾ì½ê¤ÈÏÃ¿ô¤ò¤è¤¯³ÎÇ§¤·¤è¤¦¡£
¥¹¥Ý¥Ã¥È¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤â¤é¤¨¤ë
¥¹¥¿¥ó¥×¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤Î³ÍÆÀ¤ÈÇã¤¤Êª¤ò¤·¤¿¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¸ÂÄê¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤â¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤â¥¹¥Ý¥Ã¥È¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤É¤³¤Ç²¿¤¬Ìã¤¨¤ë¤«Í×³ÎÇ§¤À¡Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬Æ±°ì¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ï¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤âÆ±°ì¡Ë¡£
¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï¤É¤Î½ç¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤È¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢Æ¨¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤«¤é²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¾®ÅÄ¸¶¸ÂÄê¤Î¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢»ÔÆâ»ö¶È¼Ô¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¸ÂÄê¥é¥Ù¥ë¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥³¡¼¥é¤Ê¤É¡¢¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¤±¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ëµ®½Å¤Ê¾¦ÉÊ¤òÂ¿¿ôÅ¸³«Í½Äê¡£Çä¤êÀÚ¤ì¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢µÇ°»£±Æ¤Ë»È¤¨¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¥©¥È¥Õ¥ì¡¼¥à¤¬½Ð¸½¤¹¤ëQR¥³¡¼¥É¤â»ÔÆâ·×10¤«½ê¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¡£
¾®ÅÄ¸¶¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÉ÷·Ê¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢ÅÐ¾ì¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ä¼Ö¤È°ì½ï¤Ë¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤À¡£
X¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ä¥Þ¥ó¥Û¡¼¥ë¥«¡¼¥ÉºÆÇÛÉÛ¤â
¤³¤Î¥Õ¥©¥È¥Õ¥ì¡¼¥à¤È¤È¤â¤Ë»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¼«¿È¤ÎX¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¡Ö#MFG¾®ÅÄ¸¶¡×¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÉÕ¤±¤Æ¥Ý¥¹¥È¤¹¤ë¤È¡¢¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¤¬ÃêÁª¤Ç5¿Í¤ËÅö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡Ê1·î9Æü¡Á3·î31Æü¡Ë¤Ë¤â»²²Ã²ÄÇ½¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢23Ç¯¤Ë¥ß¥Ê¥«¾®ÅÄ¸¶Á°ÊâÆ»¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿MF¥´¡¼¥¹¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Þ¥ó¥Û¡¼¥ë¤Î¥Þ¥ó¥Û¡¼¥ë¥«¡¼¥É¤ÎºÆÇÛÉÛ¤ò¾®ÅÄ¸¶¾ë¾ïÈØÌÚÌç¡ÊSAMURAI´Û¡Ë¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¾®ÅÄ¸¶»Ô½Ð¿È¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡ÖÁêÍÕ ½Ö¡×¤È¤½¤Î°¦¼Ö¡ÖGT-R¡×¡¢¾®ÅÄ¸¶¾ë¤äËÌ¾òÁá±À¸øÁü¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡ÂèÇÛÉÛ½ªÎ»¡£
25Ç¯12·î²¼½Ü¤´¤í¤«¤é¤Ï¡¢¾®ÅÄ¸¶±Ø¹½Æâ¤ËµÇ°»£±Æ¥³¡¼¥Ê¡¼¤ä²£ÃÇËë¤Ê¤É¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢Ë¬¤ì¤¿¤¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ÏÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤À¡£