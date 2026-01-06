明治安田Jリーグロアッソ熊本、1年半でのJ2復帰を目指し新チームが始動しました。



■川又優アナ

「今シーズンの初練習がスタートしました。片野坂監督はこれからどんなサッカーを作り上げていくのでしょうか」





午前中から始まったロアッソ熊本の初練習は約50分間の筋トレからスタート。大木前監督の時にはほとんど見られなかった光景です。





■片野坂知宏監督

「ケガしないというところでも筋肉に刺激を入れることは非常に大事だと思う」



その後にパス回しなどボールを使った練習が行われました。片野坂新監督は「負けない集団作り」に向け意気込みます。



■片野坂知宏監督

「まずは日常のトレーニングを集中して意識高くやることと公式戦で勝てる試合1つでも多くやれるように頑張っていきたいです」



今シーズン、ロアッソ熊本には大卒5人を含む11人が仲間入りしました。塩浜遼選手や神代慶人選手など主力選手が多く抜ける中活躍に期待がかかるのが、JFLのHondaFCから加入した石原央羅（おうら）選手（鹿児島県出身）。昨シーズンは10得点を挙げチームの優勝に貢献。さらにJFLベストイレブンにも輝いたフォワードです。





■石原央羅選手

「たくさんゴールしてロアッソ熊本の勝利に貢献すること。そして、熊本県民の皆さんに活力を与えられるよう自分のすべてをかけて戦いたいと思います」



また、失点を減らしたい中ディフェンダーで注目されるのが。





■薬師田澪選手

「法政大から来ました。薬師田澪です。自分の武器はロングフィード、球際、切り替え、運動量です」



宇城市出身の薬師田澪選手です。大津高校サッカー部出身で、2021年の全国高校サッカー選手権では準優勝。さらに優秀選手にも選ばれました。地元に戻ってプロキャリアをスタートです。



■薬師田澪選手

「必ず1年半でJ3優勝、そしてJ2昇格を目標にやっていきたいと思います」



フレッシュな11人の選手の活躍に今後期待です！

