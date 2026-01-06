ちゃんみな、1歳・長女とレアな親子2ショット 初めての育児に奮闘する姿に反響「素敵なママさん」「尊敬しかない！」
女性ラッパー・シンガーソングライター・音楽プロデューサーのちゃんみなが6日、テレビ朝日系バラエティ『夫が寝たあとに』（毎週火曜 深0：15）の公式TikTokに登場。長女（1）に離乳食を食べさせる様子をとらえた、貴重なプライベート動画が公開された。
【動画】「素敵なママさん」“おいしいよ作戦”で長女に離乳食を食べさせるちゃんみな
ちゃんみなはプロデューサーとして、大人気グループ・HANAを見出したオーディション番組『No No Girls』（24〜25年）を行う傍ら、2024年7月に韓国のHIPHOPアーティスト・ASH ISLANDと結婚。同年11月には第1子の誕生を報告していた。
3日放送の同番組の新春2時間SP『〜紅白歌手ちゃんみなとのママ会〜』に出演した際には、妊娠中の苦労話から韓国での出産、現在の子育て事情まで、“新米ママ”としての意外な素顔を赤裸々にさらけ出した。
また、第1子の性別発表パーティの様子やちゃんみなが育児に奮闘する様子など、メディア初公開となる貴重な映像も公開され、この日の投稿では「離乳食動画を初公開 ちゃんみなママの小芝居作戦」とその時の映像の一部を紹介した。
「いち、にーの、さ〜ん！」と長女のテンションを上げるように食卓に座らせる様子や、長女が「いい！」と食事を拒否しようとする場面では「あ〜おいしい、おいしい」と、ちゃんみな自ら食べるフリをして興味を持たせる“おいしいよ作戦”で食事を食べさせるなど、母の顔をのぞかせている。
番組で初公開となったレアな映像に「ちゃんみなも同じようなことして育児してるんだなぁ」「もぉちゃんみな尊敬しかない！」「素敵なお母さんだね」「素敵なママさん」「素敵な方なんだなとほっこりしました」などと、さまざまな反響が寄せられている。
【動画】「素敵なママさん」“おいしいよ作戦”で長女に離乳食を食べさせるちゃんみな
ちゃんみなはプロデューサーとして、大人気グループ・HANAを見出したオーディション番組『No No Girls』（24〜25年）を行う傍ら、2024年7月に韓国のHIPHOPアーティスト・ASH ISLANDと結婚。同年11月には第1子の誕生を報告していた。
また、第1子の性別発表パーティの様子やちゃんみなが育児に奮闘する様子など、メディア初公開となる貴重な映像も公開され、この日の投稿では「離乳食動画を初公開 ちゃんみなママの小芝居作戦」とその時の映像の一部を紹介した。
「いち、にーの、さ〜ん！」と長女のテンションを上げるように食卓に座らせる様子や、長女が「いい！」と食事を拒否しようとする場面では「あ〜おいしい、おいしい」と、ちゃんみな自ら食べるフリをして興味を持たせる“おいしいよ作戦”で食事を食べさせるなど、母の顔をのぞかせている。
番組で初公開となったレアな映像に「ちゃんみなも同じようなことして育児してるんだなぁ」「もぉちゃんみな尊敬しかない！」「素敵なお母さんだね」「素敵なママさん」「素敵な方なんだなとほっこりしました」などと、さまざまな反響が寄せられている。