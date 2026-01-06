経済3団体による、新年祝賀会が行われました。国内を代表する企業のトップらに今年の日本経済について聞きました。

日中・米中関係の影響 どうなる?

出水麻衣キャスター:

例年「新年祝賀会」の会場を取材している記者によると、2025年の企業の業績がよかったことや、歴史的な株高が続いていることもあり、会自体の雰囲気が明るかったということです。



2026年の主な予定から、企業の皆さんが注目したり、リスクだと感じたりしている点を聞きました。

【2026年の主な予定】

1月:通常国会 召集、ダボス会議（スイス）

3月:春闘 集中回答

4月:アメリカ・トランプ大統領 中国訪問

春:高市総理 アメリカ訪問

6月:G7サミット（フランス）、通常国会 会期末

11月:アメリカ中間選挙、APEC首脳会議（中国）

12月:G20サミット（アメリカ）

複数開催:日銀金融政策決定会合、FOMC（米連邦公開市場委員会）

注目日程が目白押しですが、日中関係そして米中関係、さらにアメリカ中間選挙といった点をリスクと考えている企業トップが多くいました。

▼フジクラの岡田直樹社長は、「いろいろな材料も、中国から調達しているものも一部ございますので、リスク分散しなきゃいけないかなとは思っています」と語りました。



そして、▼大和証券グループ本社の荻野明彦社長は、中国から日本への渡航自粛は、全体への影響は大きくないとした上で、「日中関係の悪化が長期化して、輸出規制とかそういうことまで行われると、GDPにもマイナスの影響が出てくる」と懸念しています。



中国とどのようにコミュニケーションをとっていくかが大事になりますが、▼4月にはトランプ大統領が中国を訪問する見通しとなっています。他にも、▼11月には中国でAPEC首脳会議、▼12月にはアメリカでG20サミットが開催される予定です。

「落ち着いた時代を早く取り戻したい」アメリカ中間選挙にも注目

出水キャスター:

さらに、アメリカの中間選挙も注目の一つです。

▼三井不動産の植田俊社長は「トランプ大統領が、どうアピール・パフォーマンスしてどういう結果になるか…。落ち着いた時代を早く取り戻したい」としています。



そして、▼伊藤忠商事の石井敬太社長は、「次の2年を決める選挙。トリプルレッドをとるのか、崩れるのか。（結果次第では）トランプ大統領の発言も変わるかもしれない。ここまでが今年のメインイベント」と語りました。



アメリカ・トランプ大統領は、西半球への触手を伸ばしていますが、このあたりもリスクになってきそうです。

井上貴博キャスター:

トランプ大統領が勝ってトリプルレッドになってしまえば、止めるところがなくなるので、それもリスクでしょう。



しかし、そこが不透明で先が怖いからといって、潤っている企業の賃金が上げられないということが続くと、日本経済全体が賃金を上げられないことになりますので、そこは何とか変わってほしいと思います。

連合「5%の賃上げ」求める方針 非正規は7%

出水キャスター:

気になる賃上げについては、2年連続で5%を超えるのではないかという見通しが出ています。



労働組合の中央組織「連合」は、全体で5%の賃上げを求める方針を発表しています。中小企業では6%、非正規雇用では7%の賃上げを求めていますが、企業のトップはどう回答しているのでしょうか。

【「賃上げ」企業のトップは】

▼セブン＆アイHD 伊藤順朗 会長

「今年も昨年並み（5%程度）に上げていこうと考えています」



▼野村HD 奥田健太郎 社長

「例年並みの5%目標に…。ここからの業績も含めて、もう少し検討したい」



▼ローソン 竹増貞信 社長

「5%、これは目途にしていきたい」



賃金が上昇していきそうなのは、良いニュースですね。

「消費を伸ばすイベント」が賃上げのカギに?

出水キャスター:

さらに、ローソンの竹増社長は、賃金上昇の注目点として「スポーツイベントで盛り上がっていくのではないか」としています。



2025年は大阪・関西万博があったことで、消費が伸びたといいます。



消費が伸びれば、企業業績も上がっていくということで、ローソンの竹増社長は、「（消費の）ムードを作っていきながら、賃金が上がり、後追いするかたちで物価もゆるやかに上がっていくことが大事」だといいます。

井上キャスター:

今は、物価だけが上がって、賃金が追いつかない状況が続いています。早く中小企業も賃上げできるようなムードになってほしいと思います。

東尾理子さん:

スポーツイベントで盛り上がることはすごく嬉しいです。ゴルフの賞金も、今すごく上がっているのですが、スポンサーや選手も盛り上がって、パフォーマンスが良くなる。そして、それを応援したいですね。

＜プロフィール＞

東尾理子さん

タレント・プロゴルファー

フロリダ大学卒業 3児の母

不妊治療の経験を積極的に発信