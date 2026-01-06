経済三団体の新年祝賀会が開かれ、参加した企業のトップに、長期化する日中関係悪化の影響について聞きました。（ANAホールディングス、森トラスト、ファミリーマート）

◆ANAホールディングス・芝田浩二社長

「（航空業界は）地政学リスクというのは常に覚悟しないといけないビジネスですので、自分のところがカバーできるマーケットを分散させる。一つの地域に偏らないマーケット構成というのが必要だと思います」

◆森トラスト・伊達美和子社長

「（業績の伸び率が）昨年の16％と同じレベルかというと、少し成長率は下がってくるかなと思います」「しかしながら、今回結果的に個人利用客を主体にマーケットが対応することによって、インバウンドの国の分散化にはうまくつながっているかと思います」

◆ファミリーマート・細見研介社長

「（サプライチェーンの組み替えなど）ほかの国にいったり、そういった流れが加速してくるのは間違いない方向性だと思います」「歴史的にも長い歴史を両国で紡いできているのでヒステリックにいろんなことを進めるべきではないんじゃないのかな」

企業のトップからは、中国に過度に依存しない経営の重要性が指摘された一方、政治情勢とは一線を画して経済的な交流の継続を模索するべきとの声もあがりました。