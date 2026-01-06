俳優町田啓太（35）の活動15周年を記念したフォトブックが5月12日に発売されることが6日、明らかになり、先行カット4点が解禁された。

約6年ぶりとなるフォトブックのタイトルは「KEITA MACHIDA 15th Anniversary Photobook」。東京、ソウル、台北を中心とした3つの地域で、それぞれの地で活躍するフォトグラファー3人が撮影。さらに、初となる書き下ろしエッセーも織り込むことで町田の「今」を立体的に表現している。

“アニバーサリーフォトブック”にふさわしい3冊セットは計240ページのボリュームと、トレカ3種を特製ケースに封入した永久保存版だ。

解禁された先行カット4点はすべてソウル編。力強い躍動感と衣装の繊細さが相まった印象的なカット、ソウルのローカルマートでちょこんと店番をするカット、氷上に舞い降りたカット、活動15周年をラグジュアリーなホテルで祝った遊び心あるカットとなっている。

◆町田啓太コメント

俳優として舞台に立ってから15年という節目にアニバーサリーフォトブックを発売させていただくことになりました!! 写真集は約6年ぶり。

もう出さないと思っていましたが、お声がたくさん届いていること、そして以前のものを古いアルバムのように大切に大切に抱きかかえていた方たちを目にしたとき…心がきゅっとして絶対何らかの形で出せるように頑張ろうと決めました。

実現できてうれしいです。せっかくなので自分にとって想い入れのある場所や好きな場所で撮影したいなーとわがままを言ってみたら、なんと…東京、ソウル、台北を中心とした3つの地域で、それぞれの地にゆかりのある3人のカメラマンさんに撮ってもらえることに！

こんなご褒美みたいなことがあっていいのかと思いましたし、「絶対良いものを作ろう！」と目を輝かせて力を貸してくださるスタッフのみなさんの気持ちに感動して多幸感で満たされております。

視点、感性、ケミストリーが全く違って楽しいのもこの企画ならでは！ 世界は広く愉しくて美しいなと感じさせてもらっています。

まだまだ少ない年月ではありますが、歩みを止めず15年やってきて感じてきたもの、素直な気持ちなど、恥ずかしながら少し文章にもしてみたりしているので、現在地の自分をこの本にたくさん詰め込んでいます。この本、いろんな意味でちょっとボリューミーかもしれません。笑

真心を込めてつくっていますので是非楽しみにしていてください。