漫画を描きたいのか、漫画家になりたいのか…。夜逃げ屋の取材を重ねる漫画家志望の青年が返答に詰まる／夜逃げ屋日記3㉗

漫画を描きたいのか、漫画家になりたいのか…。夜逃げ屋の取材を重ねる漫画家志望の青年が返答に詰まる／夜逃げ屋日記3㉗