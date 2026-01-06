原日出子「今夜も残り食材で」アレンジ料理多数披露に「天才でしょ」「残り物の概念崩壊した」と反響
【モデルプレス＝2026/01/06】女優の原日出子が1月6日、自身のInstagramストーリーズを更新。残り物で作った数々の料理を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】66歳ベテラン女優、豆腐・明太子・小松菜…残り食材で驚愕アレンジ
原は「今夜も残り食材で…」とつづり、ずらりと並んだ複数の料理写真を公開。「福井サーモンの千枚漬け巻き」「蒲鉾にいくら」「お豆腐の明太子グラタン」「小松菜のお浸し」「一口揚げ餃子」「海老とミニトマトのアヒージョ」の彩りも鮮やかな6品が綺麗に盛り付けられている。
この投稿に、ファンからは「天才でしょ」「豪華すぎてレストランみたい」「残り物の概念崩壊した」「発想が料亭のそれ」「全部美味しそう」「彩りがすごく綺麗」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
