「Cut someone some slack」の意味は？許してもらいたいときに使おう！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「Cut someone some slack」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「大目にみてあげる、勘弁する」でした！
「slack」とは「（ロープなどを）緩める」という意味ですが、この場合はその緩められたものをカットするので、ロープが“ゆるい”状態となります。
また、「slack」は「ひとやすみ」という意味でも使われています。
A：「Can you hurry up and clean the kitchen already?」
（もっと早くキッチンを掃除してくれないかな？）
B：「Cut me some slack. It was a tough day at work today.」
（勘弁してよ。今日仕事は大変だったし、疲れてるよ）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部