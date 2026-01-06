【箱根駅伝】山下り「6区」で区間賞♪ 飯田市出身・創価大学 小池莉希選手が活躍を報告 あと1秒で区間記録「大満足♪ちょっと悔しいけど…」【長野】
今年の箱根駅伝の山下り「6区」で区間記録まであと1秒に迫った飯田市出身で創価大学の小池莉希選手がふるさとに帰り、６日、佐藤市長に結果を報告しました。
６日、地元・飯田市の佐藤健市長を訪ねたのは今年の箱根駅伝で活躍を見せた創価大学3年の小池莉希選手です。
小池莉希選手
「今年はチームの主軸として区間記録に迫る区間賞を獲得して走ることができました」
3年連続の出場となった箱根駅伝で今年初めて山下りの「6区」を任された小池選手。
「現在8位を走る創価大学の小池莉希ですが大平台のポイントでイトウアオイの次に タイムがいいのが小池莉希！区間記録より2秒早いですね」
標高差800メートル以上の山を駆け下りていきます。
実況
「そして小池莉希が来た小池莉希、イシマルにタスキを渡していった！小池莉希、56分48秒！区間記録に1秒届きませんでしたが、3人目の56分台！」
区間記録まであと1秒に迫る好タイムで「区間賞」を獲得しました。
小池莉希選手
「今回は大満足です。ただ1秒削り出せなかったのも小池莉希なのでちょっと悔しいですけど、ご愛嬌ということで」
集大成となる来年の箱根路へ。記録更新を見据えて今年1年を駆け抜けます！