ロンシャンの新コレクション「Le Smart」誕生♡働く私の相棒バッグ

フランス・パリ発のメゾンブランド、ロンシャンから新たなバッグコレクションが登場します。忙しくもエネルギッシュに日常を生きる“現代のパリジェンヌ”をイメージし、機能美と洗練を兼ね備えたデザインに注目。仕事もプライベートも軽やかに行き交う毎日に、上質な相棒を迎えたくなるラインナップです。

働く毎日を支えるLe Smart

新コレクション「Le Smart(ル スマート)」は、しなやかなカーフスキンレザーを用いたトートバッグ2型を展開。

A4サイズが収まる計算されたフォルムに、「ル ロゾ」を象徴する淡いゴールドトーンの“バンブー”モチーフが輝きます。

調整可能なレザーベルトにより、リラクシーにも端正にも表情を変えられるのが魅力です。

サイズと価格は、ショルダーバッグH40×W30×D14.5cmで180,400円、ショッピングバッグH29×W34×D17cmで200,200円。カラーはモカ、スレート、ヴェジェタルの3色展開です。

人気ラインにも新顔が仲間入り

「Épure(エピュレ)」からは新モデルのショルダーバッグが登場。サイズはH24×W30×D14cm、価格は96,800円、カラーはブラウン、スレート、タートルダヴです。

また「Le Roseau Sleek(ル ロゾ スリーク)」には新色カシューが追加。ホーボーバッグMはH30×W26×D13cmで139,700円。

さらに「Le Foulonné(ル フローネ)」にはコーヒー、クリーム、アンバーの新カラーが加わり、トートバッグXLはH34×W36×D11.5cm、159,500円で展開されます。

新しい日々に寄り添うロンシャン

ロンシャンの新コレクションは、上質な素材と実用性を大切にする女性にこそ選びたい存在。凛とした佇まいの中に、自由でしなやかなムードを感じさせてくれます。

毎日を前向きに歩くためのバッグとして♡新しい季節の始まりに、あなたらしい一点を見つけてみてはいかがでしょうか。