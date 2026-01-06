6日午前10時18分ごろ、島根県と鳥取県で震度5強を観測する地震がありました。そこで、今回の#みんなのギモンでは、「鳥取・島根で震度5強 長周期地震動とは？」をテーマに、日本テレビ・社会部災害担当の藤吉有咲記者が解説します。

■鳥取西部、島根東部で震度5強

気象庁によると、6日午前10時18分ごろ、鳥取西部、島根東部で震度5強を観測する地震が発生しました。

地震の規模を示すマグニチュードは6.4、震源の深さは11キロでした。

その後も島根県で午前10時28分ごろに震度5弱、37分には震度4を観測する地震が起きています。

島根県松江市にある酒店では…。

震度5強を観測 島根・松江市の酒店

「横揺れがすごかったです。地響きというかゴーって感じ。最初なになに？という感じだった。店内見てかなり（商品が）落ちていたので掃除していた。そしたら2回目、3回目（の地震）が来たのですぐ外に出ました」

■震源が浅い…「強い揺れ」になりやすい

──今回の地震の特徴は？

今回の地震の特徴は、震度5強の地震のあとにも、震度5弱や4など、30分以内に大きな地震が続いたことです。

ポイントの1つは、震源が陸にあったことです。そして、震源の深さは今回11キロですが、これは震源としては「浅い」方です。つまり、地表に震源が近いので、たとえ規模の小さい地震であっても「強い揺れ」になりやすいのです。

また、今回地震が起きた場所は、知られている活断層があるわけではないのですが、地震活動が活発な地域です。

今回の地震より大きかった2000年の鳥取県西部地震の時にも、1年以上、地震活動が続きました。

またこの地域は、大きな地震が発生した場合に、同じ程度の揺れ、もしくはさらに強い揺れが、続けて起きる傾向にあることが特徴です。

震源が浅い地震の被害としては、強い揺れにより建物やブロック塀が倒壊したり、山間部などでは土砂災害が発生することがあります。

──実際、今回鳥取県の伯耆町で石垣が崩れる被害も確認されました。

■長くゆっくり「長周期地震動」階級4を観測



もう1つの特徴は「長周期地震動」の一番大きな「階級4」が観測されたことです。階級4が観測されたのは、能登半島地震以来です。

地震が起きると、ガタガタと揺れる「短い周期の早い揺れ」と「周期の長いゆっくりとした揺れ」の両方が発生します。

「長周期地震動」とは、ゆっくりとした揺れのほうのことです。震源から遠くまで届きやすいという特徴があります。

さらに、高層ビルなどでは、長周期地震動により上の階で大きく揺れる可能性があります。

気象庁が作成したイメージによると、下の階よりも上の階のほうが、大きくゆっくりと揺れているのが分かります。

──また、2011年の東日本大震災の時も、長周期地震動が発生し、震源から離れた東京の日本テレビ社屋の30階など、高層階も大きく揺れました。キャスター付きの椅子が動いたり、ロッカーが動いたりしていました。

長周期地震動が起きると、上の階では家具が倒れたりエレベーターが故障してしまったり、そういった被害が出るのです。

■震度の大きさと長周期地震動、関連は？

──震度の大きさと長周期地震動は、関連があるのでしょうか？

震度の大きな地震があると、基本的には長周期地震動も起こります。今回、鳥取西部で最大の階級4が観測されました。

高層階の揺れに対する指標ですが、階級1は揺れを感じる、階級2は物につかまらないと歩けないくらい、階級3は立っているのが困難で、固定をしていない家具が大きく動いて倒れる危険もあります。

そして階級4はもう立てない、はって動くのがやっとで、固定されていない家具の大半が動き、倒れるとされています。

■長周期地震動、対策は？

──では、私たちがどんな対策ができるのでしょうか？ まずは高層階に限らず、家や職場の家具などは地震に備えて固定することが大切ですよね。

そうですね。また、もしも高層ビルで長周期地震動に遭遇した場合ですが、専門家は「ビルがつぶれることはまず考えられないので、周囲に倒れそうな物がない場所で姿勢を低くし、揺れが収まるまで待つこと」が重要だとしています。

その上で、高層ビルでの危険といえば、揺れや停電による「エレベーターの閉じ込め」です。

緊急地震速報や長周期地震動予測が出たら、すぐに最寄りの階で降りましょう。

──全ての階のボタンを押す、など聞きますよね。

すぐ降りることが重要ですが、もしも閉じ込めが発生した際に備え、企業やマンションなどでエレベーターに水や食料、携帯トイレなどを準備しておくことも必要かと思います。

◇

気象庁は今回の地震について、今後1週間程度、特に2〜3日の間は最大震度5強程度の揺れ、もしくは、さらに強い地震が起きる可能性もあるとして、注意を呼びかけています。

