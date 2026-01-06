俳優で、登録者数185万人を誇る2人組野球系YouTuber「あめんぼぷらす」のメンバー「しょーた」こと羽谷勝太（29）が6日、インスタグラムを更新。所属事務所を退所したことを報告した。

羽谷は「この度、長らくお世話になりました、株式会社GROVEを退所する運びとなりました」と報告。「これまで支えてくださった関係者の皆様には、心より感謝申し上げます」とつづった。

今後の活動については「これまでと変わらず俳優業、そしてYouTubeでの活動に引き続き全力で取り組んでいきます」と説明。「あめんぼぷらすからの脱退や、おまつとの解散などではありませんのでご安心ください」と明言した。

また、今後2〜3カ月間については「さらに飛躍できるよう自身と向き合い、体制を整え、準備期間として大切に過ごしていきたいと考えております」とした上で、「なお、その期間中も活動は継続していきますので、お仕事のご依頼やお問い合わせにつきましては、プロフィール記載のメールアドレスよりご連絡いただけますと幸いです。これからも皆様に楽しんでいただける表現者であり続けられるよう、日々精進してまいります。本年も何卒よろしくお願い申し上げます」と呼びかけた。