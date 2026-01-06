¡Úë¾Êó¡Û ¥â¥Ç¥ë¡¦¸ÅÃ«·Ã¤µ¤ó¡¡»àµî¡¡£´£·ºÐ¡¡21Ç¯¡¦¥¹¥Æ¡¼¥¸£´¤ÎÂçÄ²¤¬¤ó¤ò¸øÉ½¡¡»¨»ï¡¦£Ã£Í¤Ê¤É¤Ç³èÌö
¥â¥Ç¥ë¤Î¸ÅÃ«·Ã¤µ¤ó¤¬¡¢2025Ç¯12·î19Æü¤Ë»àµî¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¡Ö¥Ü¥ó ¥¤¥Þ¡¼¥¸¥å¡×¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¸øÉ½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
£´£·ºÐ¤Ç¤·¤¿¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡ÖÊÀ¼Ò½êÂ°¤Î¸ÅÃ«·Ã¤µ¤ó¤¬¡¡2025Ç¯12·î19Æü¡¢À¿¤Ë»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÀÂµî¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¡¢Êó¹ð¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö°ÊÁ°¤è¤êÆ®ÉÂ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢·üÌ¿¤Ë¼£ÎÅ¤Ë¼è¤êÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¡¢µ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö·Ã¤µ¤ó¤Ï¤È¤Æ¤âµ¤¤µ¤¯¤Ç¡¢¾ï¤Ë¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤µ¤ÇÛ¤ê¤òËº¤ì¤º¡¢¼«Á³¤È¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¡¢²¹¤«¤¯Ï¯¤é¤«¤Ê¤ª¿ÍÊÁ¤Ç¤·¤¿¡£¡×¡Ö¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÂè°ìÀþ¤òÂà¤¤¤Æ¤«¤é¤â¡¢¤½¤Î¤ª¿ÍÊÁ¤Ç¡¡¤´¼ç¿Í¤È°ì½ï¤ËÎ©¤Ä¡ÉBistro11¡í¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¡¢ÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö¶¦¤Ë²á¤´¤·¤¿»þ´Ö¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¿¼¤¤´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß¤ÎÂç¤¤µ¤ò¼Å¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡×¡Ö¤³¤³¤ËÀ¸Á°¤Î¤´¸üµÃ¤Ë¿¼¤¯´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¶à¤ó¤Ç¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¡×¤È¡¢ÄÉÅé¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ÅÃ«·Ã¤µ¤ó¤Ï¡¢2021Ç¯1·î16Æü¤Înote¤Ë¡ÖÀèÆüÂçÄ²¤Ë¤¬¤ó¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´ÎÂ¡¤ËÅ¾°Ü¤â¤¢¤ê¹ðÃÎ»þ¤Ë¤Ï´û¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¸¡£¡×¤È¡¢¼«¿È¤ÎÉÂ¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅê¹Æ¡£
¤½¤Î¸å¤â¡¢¼«¿È¤Î¼£ÎÅ¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢note¤ËÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¡¡¸ÅÃ«·Ã¤µ¤ó¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡¡¡Û
1978Ç¯10·î28ÆüÀ¸¤Þ¤ì
¿ÈÄ¹¡§178 cm
ÆÃµ»¡§¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë
¼ñÌ£¡§ÎÁÍý¡¢¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°
¡úCM¡ú
2011Ç¯¡¡¥á¥Ç¥£¥Õ¥¡¥¹¡Ê¥Ú¥Ã¥È¥Õ¡¼¥É¡Ë
2010Ç¯¡¡¥µ¡¼¥¯¥ë£Ë¥µ¥ó¥¯¥¹
2009Ç¯¡¡Wacoal wing
Rekitt Benkiser ¡ÖVEET¡×¡¢ Åìµþ¥¬¥¹¡ÖMisty¡×¡¢¥Ê¥ê¥¹²½¾ÑÉÊ¡Ö¥á¥¬¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¡×¡¡
Â¾ Â¿¿ô½Ð±é
¡úMAGAZINE¡ú
ELLE¡¢GLOW¡¢ÂæÏÑVOGUE¡¢gap PRESS¡¢Î®¹ÔÄÌ¿®¡¢Áõ±ñ¡¢arie Claire¡¢WWD¡¢POOL¡¢GINZA¡¢SpringSmart¡¢MISS¡¢anan¡¢BRUTUS¡¢FRaU¡¢Luci¡¢Marie Claire(´Ú¹ñ)¡¢RIDE¡¢POPEYE¡¢LUIRE¡¢In Red¡¢¥ß¥»¥¹¡¢Oggi¡¢Precious¡¢Grazia¡¢colorful¡¢GQ(USA)¡¢marisol¡¢ÉØ¿Í²èÊó¡¢ibought¡¡
Â¾ Â¿¿ô½Ð±é
