¾¼ÏÂ¥ì¥È¥í¤ÎÀ¤³¦¤òÀ¸¤Êª¤¿¤Á¤¬±Ë¤°¡ªÀ¾Éð±à¤æ¤¦¤¨¤ó¤Á¡Ö¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¿åÂ²´Û¡×¤Î¸«¤É¤³¤í¥ì¥Ý¡¼¥È
À¾Éð±à¤æ¤¦¤¨¤ó¤Á¤Ç¤Ï¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¿åÂ²´ÛÅ¸¼¨¡Ö¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¿åÂ²´Û¡×¤¬¡¢2025Ç¯12·î5Æü¤«¤é2026Ç¯4·î5Æü(Æü)¤Þ¤Ç³«ºÅÃæ¤À¡£¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¿åÂ²´Û¡Ö²£ÉÍ¡¦È¬·ÊÅç¥·¡¼¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡×¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿¡¢Í·±àÃÏ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÍ·¤Ó¿´¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿Æ±Å¸¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿åÁå¤ÎÃæ¤Ë¥¦¡¼¥Ñ¡¼¥ë¡¼¥Ñ¡¼È¯¸«¡ª
ÃÓÂÞ¤«¤éÀ¾ÉðÅ´Æ»¤ÇÌó42Ê¬¡¢¿·½É¤«¤éJR¡¢¤Þ¤¿¤ÏÀ¾ÉðÅ´Æ»¤ÇÌó47Ê¬¡¢ºë¶Ì¸©½êÂô»Ô¤Ë¤¢¤ë¡ÖÀ¾Éð±à¤æ¤¦¤¨¤ó¤Á¡×¤Ï¾¼ÏÂ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿Í·±àÃÏ¤À¡£1960Ç¯Âå¤Î¡¢¤¢¤ÎÆü¡¢¤¢¤Î¤³¤í¤Î¾¼ÏÂ¤ÎÀ¤³¦¤¬ºÆ¸½¤µ¤ì¤¿±àÆâ¤Ç¤Ï¡¢¥ì¥È¥í¤Ê¡ÖÍ¼Æü¤ÎµÖ¾¦Å¹³¹¡×¤ä½»¿Í¤Ë¤è¤ë¥·¥ç¡¼¤¬³Ú¤·¤á¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ï²û¤«¤·¤µ¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¤Ï¿·Á¯¤Ê¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¾¦Å¹³¹¤Ç¥¦¡¼¥Ñ¡¼¥ë¡¼¥Ñ¡¼¤ÈÁø¶ø¡ª»æÀ½¤Î³¹¤Ë¹¤¬¤ë3¤Ä¤Î¥¾¡¼¥ó
2025Ç¯¤Ï¾¼ÏÂ¤Ë¤¢¤Æ¤Ï¤á¤ë¤È¾¼ÏÂ100Ç¯¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢À¾Éð±à¤æ¤¦¤¨¤ó¤Á¤Ç¤Ï¤³¤Î°ìÇ¯¡¢¡Ö¾¼ÏÂ100Ç¯Âçº×Åµ¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¿åÂ²´Û¡×¤Ï¤½¤Î½¸ÂçÀ®¤Ë¤¢¤¿¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¡£Æ±Å¸¤Ï¡¢¾¼ÏÂ¤ÎÀ¤³¦¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿´ÛÆâ¤È¡¢²£ÉÍ¡¦È¬·ÊÅç¥·¡¼¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿ËÜ³ÊÅª¤Ê¿åÁåÅ¸¼¨¤¬¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¶õ´Ö¤¬Âç¤¤Ê¸«¤É¤³¤í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
²ñ¾ì¤È¤Ê¤ëÉÙ»Î¸«Å·Ë¾Åã²£¤ÎÉÙ»Î¸«¥ë¡¼¥àÆâ¤Ï3¤Ä¤Î¥¾¡¼¥ó¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢¶è²è¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¼ñ¸þ¤ÎÅ¸¼¨¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£Å¸¼¨ÁÇºà¤ÎÂçÈ¾¤Ï»æÀ½¥¨¥³¥í¥¸¡¼»ñºà¤ò»ÈÍÑ¡£»æ¤Ç¤Ç¤¤¿³¹ÊÂ¤ß¤ò»¶ºö¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÀÎ²û¤«¤·¤¤¡¢¥ì¥È¥í¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÌ£¤ï¤ª¤¦¡£
¢£¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤Ê¾¦Å¹³¹¥¾¡¼¥ó
1¤ÄÌÜ¤Î¥¾¡¼¥ó¡Ö¥¢¥¯¥¢¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¡¼¾¦Å¹³¹¡×¤Ï¡¢¾¼ÏÂ¤Î¾¦Å¹³¹¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë³¹ÊÂ¤ß¤Î¤¢¤Á¤³¤Á¤Ë¿åÁå¤¬ÍÏ¤±¹þ¤ó¤À¸÷·Ê¤¬ÆÃÄ§¤À¡£
µÊÃãÅ¹¤Î¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥á¥í¥ó¥½¡¼¥À¤ÈÊÂ¤ó¤ÀÂç¤¤Ê´ï¤Ë¥Ù¥¿¤¬±Ë¤®¡¢¤ª¤â¤Á¤ã²°¤Î¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¿åÁå¤ò¤è¤¯¸«¤ë¤È¡¢¥ì¥È¥í¤Ê¤ª¤â¤Á¤ã¤Î±Æ¤Ë¾¼ÏÂ¤Ë°ìÂç¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¥¦¡¼¥Ñ¡¼¥ë¡¼¥Ñ¡¼¤¬ÐÊ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ê¤È¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¿åÂ²´Û¤Ç¤Ï¸«¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¸÷·Ê¤ò¿ï½ê¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢³¹ÊÂ¤ß¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤ëÁÇºà¤ÎÂçÈ¾¤¬»æÀ½¤Ê¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡£·úÊª¤ä²°Âæ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Í¹ÊØ¥Ý¥¹¥È¤Ë¸ø½°ÅÅÏÃ¤È¤¤¤Ã¤¿ÀÎ²û¤«¤·¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬»æ¤Ç·Áºî¤é¤ì¤¿¾ð·Ê¤Ï¡¢¤Û¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¢£¥Ð¥¹¤Î¼ÖÁë¤òµû¤¬±Ë¤°¡ª¡Ö³¤¸¶¤Î¼ÖÁë¤«¤é¡×¥¾¡¼¥ó
2¤ÄÌÜ¤Î¥¾¡¼¥ó¤Ï¡Ö³¤¸¶¤Î¼ÖÁë¤«¤é¡×¡£¤Ò¤È¤¤ïÌÜ¤ò°ú¤¯¤Î¤¬¡¢¥È¥¿¥ó²°º¬¤Î¥Ð¥¹Ää¤È¡¢¼ÂÊª¤µ¤Ê¤¬¤é¤ÎÂç¤¤µ¤Çºî¤é¤ì¤¿»æÀ½¤Î¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¥Ð¥¹¤À¡£
¼ÖÆâ¤Ë¤Ï¼«Í³¤Ë¾è¤ê¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¼ÖÁë¤Ë¤ÏÍ¼Æü¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤¿ÅÔ²ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Áë¤Î°ìÉô¤Ï¿åÁå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ð¥¹¤Î¼ÖÁë¤«¤é¸«¤¨¤ë¶õ¤ò¥¢¥Þ¥¾¥óÀî¸¶»º¤ÎÇ®ÂÓµû¡¦¥Ç¥£¥¹¥«¥¹¤¬Íª¡¹¤È±Ë¤°ÉÔ»×µÄ¤Ê·Ê¿§¤¬¹¤¬¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ð¥¹¶á¤¯¤Î·úÊª¤Ç¤â¡¢¤ªÃã¤Î´Ö¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤äÎäÂ¢¸Ë¤ÎÃæ¤¬¿åÁå¤È¤¤¤¦¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤ÊÅ¸¼¨¤ò¼Â»Ü¡£²û¤«¤·¤µ¤È¸¸ÁÛÅª¤ÊÂÎ¸³¤¬Æ±µï¤¹¤ë¥¾¡¼¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥¢¥¯¥¢¥Ý¥Ë¥Ã¥¯¥¹¿åÁå¤ä¥É¥¯¥¿¡¼¥Õ¥£¥Ã¥·¥åÂÎ¸³¤Ç³Ø¤Ó¤âÆÀ¤é¤ì¤ë
ºÇ¸å¤Î¥¾¡¼¥ó¡Ö»þ¤òÄ¶¤¨¤ë¥¢¥¯¥¢¥ê¥¦¥à¡×¤Ï¡¢¾¼ÏÂ¤«¤éÎáÏÂ¤ËÎ©¤ÁÌá¤ê¡¢¸½Âå¤Î¡¢¤½¤·¤Æ»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÌ¤Íè¤Î¿åÁå¤È¤·¤Æ¡Ö¥¢¥¯¥¢¥Ý¥Ë¥Ã¥¯¥¹¿åÁå¡×¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¹½À®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥¯¥¢¥Ý¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤È¤Ï¡¢µû¤Î»ô°é¤È¿¢Êª¤ÎºÏÇÝ¤ò°ì½ï¤Ë¹Ô¤¦¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¤³¤È¡£ËÜÅ¸¤Ç¤Ï¥¢¥¯¥¢¥Ý¥Ë¥Ã¥¯¥¹¿åÁå¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òµ¤·¤¿¥Ý¥¹¥¿¡¼Å¸¼¨¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿å¹ÌºÏÇÝ¤Èµû¤Î»ô°é¤òÎ¾Î©¤·¤¿¿åÁå¤Î¼ÂÊª¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢ÂÎ¸³Å¸¼¨¤È¤·¤Æ¡È¥É¥¯¥¿¡¼¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥¬¥é¥ë¥Õ¥¡¤Î¿åÁå¤âÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Å·ÈÄ¤Î·ê¤«¤é»Ø¤òº¹¤·¹þ¤à¤È¥¬¥é¥ë¥Õ¥¡¤¬°ìÀÆ¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ëÍÍ»Ò¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¡£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÊÅ¸¼¨¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¿åÂ²´Û¤¬Ã´¤¦³Ø¤Ó¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¢£¾¼ÏÂ¤ÎÀ¤³¦¤Ç¡ÖÀ¸¤Êª¤ÎÌ¥ÎÏ¡×¤Ë¿¨¤ì¤ëÂÎ¸³¤ò
Å¸¼¨¸ø³«¤ÎÁ°Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥×¥ì¥¹ÆâÍ÷²ñ¤Ë¤Ï¡¢À¾Éð±à¤æ¤¦¤¨¤ó¤ÁÁí»ÙÇÛ¿Í¤ÎÀ¾ÅÄÃÎ¹¨¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿åÁå¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤òÃ´Åö¤·¤¿²£ÉÍ¡¦È¬·ÊÅç¥·¡¼¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹´ÛÄ¹¤ÎÂçÄÅÂç¤µ¤ó¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
ÂçÄÅ´ÛÄ¹¤Ï¡Ö¾¼ÏÂ¤ËÀ¸¤Êª¤¿¤Á¤¬ÍÏ¤±¹þ¤ó¤À¡¢¤½¤·¤Æ¾¼ÏÂ¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤Ê¤¬¤éÀ¸¤Êª¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤·¤Ã¤«¤êÈ¯¿®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤¶õ´Ö¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤ÈÅ¸¼¨¤Î´¶ÁÛ¤òÏÃ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡ÖÉáÃÊÀ¸¤Êª¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÊý¡¹¤â¤¿¤¯¤µ¤óÍ·±àÃÏ¤Ë¤Ï¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Êý¡¹¤Ë¤â¤¼¤Ò¡¢À¸¤Êª¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÃÎ¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÍè¾ì¼Ô¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
À¾Éð±à¤æ¤¦¤¨¤ó¤Á¤ÎÍè¾ì¼Ô¤Ê¤éÃ¯¤Ç¤â¼«Í³¤ËÆþ¾ì¤Ç¤¤ë´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¿åÂ²´Û¡£¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ä¥·¥ç¡¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾¼ÏÂ¤ÎÀ¤³¦¤ËÊë¤é¤¹À¸¤Êª¤¿¤Á¤ò¸«¤Ë¹Ô¤³¤¦¡£
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿åÁå¤ÎÃæ¤Ë¥¦¡¼¥Ñ¡¼¥ë¡¼¥Ñ¡¼È¯¸«¡ª
ÃÓÂÞ¤«¤éÀ¾ÉðÅ´Æ»¤ÇÌó42Ê¬¡¢¿·½É¤«¤éJR¡¢¤Þ¤¿¤ÏÀ¾ÉðÅ´Æ»¤ÇÌó47Ê¬¡¢ºë¶Ì¸©½êÂô»Ô¤Ë¤¢¤ë¡ÖÀ¾Éð±à¤æ¤¦¤¨¤ó¤Á¡×¤Ï¾¼ÏÂ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿Í·±àÃÏ¤À¡£1960Ç¯Âå¤Î¡¢¤¢¤ÎÆü¡¢¤¢¤Î¤³¤í¤Î¾¼ÏÂ¤ÎÀ¤³¦¤¬ºÆ¸½¤µ¤ì¤¿±àÆâ¤Ç¤Ï¡¢¥ì¥È¥í¤Ê¡ÖÍ¼Æü¤ÎµÖ¾¦Å¹³¹¡×¤ä½»¿Í¤Ë¤è¤ë¥·¥ç¡¼¤¬³Ú¤·¤á¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ï²û¤«¤·¤µ¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¤Ï¿·Á¯¤Ê¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¾¦Å¹³¹¤Ç¥¦¡¼¥Ñ¡¼¥ë¡¼¥Ñ¡¼¤ÈÁø¶ø¡ª»æÀ½¤Î³¹¤Ë¹¤¬¤ë3¤Ä¤Î¥¾¡¼¥ó
2025Ç¯¤Ï¾¼ÏÂ¤Ë¤¢¤Æ¤Ï¤á¤ë¤È¾¼ÏÂ100Ç¯¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢À¾Éð±à¤æ¤¦¤¨¤ó¤Á¤Ç¤Ï¤³¤Î°ìÇ¯¡¢¡Ö¾¼ÏÂ100Ç¯Âçº×Åµ¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¿åÂ²´Û¡×¤Ï¤½¤Î½¸ÂçÀ®¤Ë¤¢¤¿¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¡£Æ±Å¸¤Ï¡¢¾¼ÏÂ¤ÎÀ¤³¦¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿´ÛÆâ¤È¡¢²£ÉÍ¡¦È¬·ÊÅç¥·¡¼¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿ËÜ³ÊÅª¤Ê¿åÁåÅ¸¼¨¤¬¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¶õ´Ö¤¬Âç¤¤Ê¸«¤É¤³¤í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
²ñ¾ì¤È¤Ê¤ëÉÙ»Î¸«Å·Ë¾Åã²£¤ÎÉÙ»Î¸«¥ë¡¼¥àÆâ¤Ï3¤Ä¤Î¥¾¡¼¥ó¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢¶è²è¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¼ñ¸þ¤ÎÅ¸¼¨¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£Å¸¼¨ÁÇºà¤ÎÂçÈ¾¤Ï»æÀ½¥¨¥³¥í¥¸¡¼»ñºà¤ò»ÈÍÑ¡£»æ¤Ç¤Ç¤¤¿³¹ÊÂ¤ß¤ò»¶ºö¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÀÎ²û¤«¤·¤¤¡¢¥ì¥È¥í¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÌ£¤ï¤ª¤¦¡£
¢£¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤Ê¾¦Å¹³¹¥¾¡¼¥ó
1¤ÄÌÜ¤Î¥¾¡¼¥ó¡Ö¥¢¥¯¥¢¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¡¼¾¦Å¹³¹¡×¤Ï¡¢¾¼ÏÂ¤Î¾¦Å¹³¹¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë³¹ÊÂ¤ß¤Î¤¢¤Á¤³¤Á¤Ë¿åÁå¤¬ÍÏ¤±¹þ¤ó¤À¸÷·Ê¤¬ÆÃÄ§¤À¡£
µÊÃãÅ¹¤Î¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥á¥í¥ó¥½¡¼¥À¤ÈÊÂ¤ó¤ÀÂç¤¤Ê´ï¤Ë¥Ù¥¿¤¬±Ë¤®¡¢¤ª¤â¤Á¤ã²°¤Î¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¿åÁå¤ò¤è¤¯¸«¤ë¤È¡¢¥ì¥È¥í¤Ê¤ª¤â¤Á¤ã¤Î±Æ¤Ë¾¼ÏÂ¤Ë°ìÂç¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¥¦¡¼¥Ñ¡¼¥ë¡¼¥Ñ¡¼¤¬ÐÊ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ê¤È¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¿åÂ²´Û¤Ç¤Ï¸«¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¸÷·Ê¤ò¿ï½ê¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢³¹ÊÂ¤ß¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤ëÁÇºà¤ÎÂçÈ¾¤¬»æÀ½¤Ê¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡£·úÊª¤ä²°Âæ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Í¹ÊØ¥Ý¥¹¥È¤Ë¸ø½°ÅÅÏÃ¤È¤¤¤Ã¤¿ÀÎ²û¤«¤·¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬»æ¤Ç·Áºî¤é¤ì¤¿¾ð·Ê¤Ï¡¢¤Û¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¢£¥Ð¥¹¤Î¼ÖÁë¤òµû¤¬±Ë¤°¡ª¡Ö³¤¸¶¤Î¼ÖÁë¤«¤é¡×¥¾¡¼¥ó
2¤ÄÌÜ¤Î¥¾¡¼¥ó¤Ï¡Ö³¤¸¶¤Î¼ÖÁë¤«¤é¡×¡£¤Ò¤È¤¤ïÌÜ¤ò°ú¤¯¤Î¤¬¡¢¥È¥¿¥ó²°º¬¤Î¥Ð¥¹Ää¤È¡¢¼ÂÊª¤µ¤Ê¤¬¤é¤ÎÂç¤¤µ¤Çºî¤é¤ì¤¿»æÀ½¤Î¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¥Ð¥¹¤À¡£
¼ÖÆâ¤Ë¤Ï¼«Í³¤Ë¾è¤ê¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¼ÖÁë¤Ë¤ÏÍ¼Æü¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤¿ÅÔ²ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Áë¤Î°ìÉô¤Ï¿åÁå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ð¥¹¤Î¼ÖÁë¤«¤é¸«¤¨¤ë¶õ¤ò¥¢¥Þ¥¾¥óÀî¸¶»º¤ÎÇ®ÂÓµû¡¦¥Ç¥£¥¹¥«¥¹¤¬Íª¡¹¤È±Ë¤°ÉÔ»×µÄ¤Ê·Ê¿§¤¬¹¤¬¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ð¥¹¶á¤¯¤Î·úÊª¤Ç¤â¡¢¤ªÃã¤Î´Ö¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤äÎäÂ¢¸Ë¤ÎÃæ¤¬¿åÁå¤È¤¤¤¦¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤ÊÅ¸¼¨¤ò¼Â»Ü¡£²û¤«¤·¤µ¤È¸¸ÁÛÅª¤ÊÂÎ¸³¤¬Æ±µï¤¹¤ë¥¾¡¼¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥¢¥¯¥¢¥Ý¥Ë¥Ã¥¯¥¹¿åÁå¤ä¥É¥¯¥¿¡¼¥Õ¥£¥Ã¥·¥åÂÎ¸³¤Ç³Ø¤Ó¤âÆÀ¤é¤ì¤ë
ºÇ¸å¤Î¥¾¡¼¥ó¡Ö»þ¤òÄ¶¤¨¤ë¥¢¥¯¥¢¥ê¥¦¥à¡×¤Ï¡¢¾¼ÏÂ¤«¤éÎáÏÂ¤ËÎ©¤ÁÌá¤ê¡¢¸½Âå¤Î¡¢¤½¤·¤Æ»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÌ¤Íè¤Î¿åÁå¤È¤·¤Æ¡Ö¥¢¥¯¥¢¥Ý¥Ë¥Ã¥¯¥¹¿åÁå¡×¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¹½À®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥¯¥¢¥Ý¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤È¤Ï¡¢µû¤Î»ô°é¤È¿¢Êª¤ÎºÏÇÝ¤ò°ì½ï¤Ë¹Ô¤¦¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¤³¤È¡£ËÜÅ¸¤Ç¤Ï¥¢¥¯¥¢¥Ý¥Ë¥Ã¥¯¥¹¿åÁå¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òµ¤·¤¿¥Ý¥¹¥¿¡¼Å¸¼¨¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿å¹ÌºÏÇÝ¤Èµû¤Î»ô°é¤òÎ¾Î©¤·¤¿¿åÁå¤Î¼ÂÊª¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢ÂÎ¸³Å¸¼¨¤È¤·¤Æ¡È¥É¥¯¥¿¡¼¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥¬¥é¥ë¥Õ¥¡¤Î¿åÁå¤âÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Å·ÈÄ¤Î·ê¤«¤é»Ø¤òº¹¤·¹þ¤à¤È¥¬¥é¥ë¥Õ¥¡¤¬°ìÀÆ¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ëÍÍ»Ò¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¡£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÊÅ¸¼¨¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¿åÂ²´Û¤¬Ã´¤¦³Ø¤Ó¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¢£¾¼ÏÂ¤ÎÀ¤³¦¤Ç¡ÖÀ¸¤Êª¤ÎÌ¥ÎÏ¡×¤Ë¿¨¤ì¤ëÂÎ¸³¤ò
Å¸¼¨¸ø³«¤ÎÁ°Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥×¥ì¥¹ÆâÍ÷²ñ¤Ë¤Ï¡¢À¾Éð±à¤æ¤¦¤¨¤ó¤ÁÁí»ÙÇÛ¿Í¤ÎÀ¾ÅÄÃÎ¹¨¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿åÁå¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤òÃ´Åö¤·¤¿²£ÉÍ¡¦È¬·ÊÅç¥·¡¼¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹´ÛÄ¹¤ÎÂçÄÅÂç¤µ¤ó¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
ÂçÄÅ´ÛÄ¹¤Ï¡Ö¾¼ÏÂ¤ËÀ¸¤Êª¤¿¤Á¤¬ÍÏ¤±¹þ¤ó¤À¡¢¤½¤·¤Æ¾¼ÏÂ¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤Ê¤¬¤éÀ¸¤Êª¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤·¤Ã¤«¤êÈ¯¿®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤¶õ´Ö¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤ÈÅ¸¼¨¤Î´¶ÁÛ¤òÏÃ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡ÖÉáÃÊÀ¸¤Êª¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÊý¡¹¤â¤¿¤¯¤µ¤óÍ·±àÃÏ¤Ë¤Ï¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Êý¡¹¤Ë¤â¤¼¤Ò¡¢À¸¤Êª¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÃÎ¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÍè¾ì¼Ô¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
À¾Éð±à¤æ¤¦¤¨¤ó¤Á¤ÎÍè¾ì¼Ô¤Ê¤éÃ¯¤Ç¤â¼«Í³¤ËÆþ¾ì¤Ç¤¤ë´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¿åÂ²´Û¡£¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ä¥·¥ç¡¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾¼ÏÂ¤ÎÀ¤³¦¤ËÊë¤é¤¹À¸¤Êª¤¿¤Á¤ò¸«¤Ë¹Ô¤³¤¦¡£
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£