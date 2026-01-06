ミスFLASH2025の卒業グラビア第4弾として、スペシャル賞に輝いた人気コスプレイヤーの鳥海かうさんが、FLASH1月6・13日合併号に登場しました。



【写真】ミスFLASH2025スペシャル賞に輝いた鳥海かうさん

彼女自身の提案により、すべての衣装が白色という可憐なグラビアを披露。代名詞のグラマラスなヒップはじめ、彼女の妖艶な魅力が満載です。



鳥海さんは自身のInstagramを更新し掲載を報告。「ミスFLASHとして1年ありがとうございました」とつづり、ウエディングドレスを意識した水着をメインに白で統一したことを明かしました。公開した写真は、陽光差し込む庭で純白のレース調デザインの衣装を着こなした鳥海さんが、ベールを手に振り返るポーズです。ヒップラインがいっそう際立ち、豊かなボディを見せつける官能的なカットは必見。清楚と色気が織りなす一枚となっています。



【鳥海かうさんプロフィル】

とりうみかう 31歳 1993年12月27日生まれ 千葉県出身 T158・B95(G)W66H99 お尻がチャームポイントで「爆破Siriお姉さん」と自称するコスプレイヤー。グラマラスボディとサービス精神の豊富さで、多くのファンを獲得している。最新情報は公式X(@kau_toriumi)、Instagram(@kau_toriumi)