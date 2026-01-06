「すっぴんやないか」さとうほなみ、“濡れてはならない大事ななにか”を運ぶ姿に反響「凄い雪景色」
「ほな・いこか」のアーティスト名でゲスの極み乙女のドラマーとしても活動している、俳優のさとうほなみさんは1月5日、自身のInstagramを更新。雪の中のオフショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】「大事ななにかを運搬中」のさとうほなみ
コメントでは「めちゃくちゃ可愛いいんですけど」「幸せそー」「すっぴんやないか」「凄い雪景色」「なにか気になり過ぎる」「雪の中この笑顔 何を運搬してるんだ？」「家出少女 夜逃げ」などの声が寄せられました。
(文:多町野 望)
「何を運搬してるんだ？」さとうさんは「あけましておめでとうございます 唐突な雪にテンアゲしました。濡れてはならない大事ななにかを運搬中。なにかは内緒 みなさま今年もよしなに！」とつづり、1枚の写真を投稿。雪が降る中、大きな荷物を運んでいます。さとうさんは満面の笑みを浮かべており、かわいらしいです。
「そら挟まりもしますわねぇ」2025年12月23日には「あさイチまたおじゃましましたー 『ばけばけ』今週ヤーバイです。やーばばばばば。と、もっぱらのウワサです。そら挟まりもしますわねぇ。もらっちゃうけんねーーー！！！うふふふふふ」とつづり、ハンガーラックに顔を挟んだ写真を公開していたさとうさん。おちゃめな姿がほほ笑ましいです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
