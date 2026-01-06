NHK大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』公式Instagramが更新され、制作統括からのメッセージが公開された。あわせて、てい役の橋本愛もInstagramを更新し、作品とともに走り抜けた1年を振り返っている。

公式アカウントの投稿では、「放送開始から1年間、アカウント開設から1年3か月」のあいだ寄り添ってくれた視聴者へ向けて、制作統括が感謝を伝えた。「江戸のメディア王」と呼ばれた蔦屋重三郎の人生と向き合った日々は刺激的だったとしつつ、18世紀後半の江戸を舞台に“時代劇”の面白さと豊かさを届けたいと思いながら作ってきた、と振り返っている。

またNHKのインターネットサービス見直しに伴い、大河『べらぼう』の公式コンテンツを例年より早く終了することも告知。公式サイトは5日（月）夜11:59まで、動画投稿は5日（月）夕方～順次削除予定と伝えられた。放送と総集編を経て、SNS上の“べらぼう”もいよいよ一区切りとなる。

そんななか、橋本愛も自身のInstagramで「2025年、ありがとうございました」と年末の挨拶を添えて投稿。本来は総集編のタイミングで更新するつもりだったという“おていTシャツ”の写真を公開した。

写真には、橋本が白いTシャツを手に笑顔を見せるカットが収められている。Tシャツには丸眼鏡姿の“ていさん”がちょこんと描かれており、橋本は一緒に写ったスタッフがイラストを描いてくれたことを明かし、「本当にありがとう。。」と感謝を綴った。

続く写真では、橋本を囲むスタッフとの集合ショットも。おそろいのTシャツでポーズを決めたり、“おていさん”の着物姿と丸眼鏡で並んだりと、現場の空気感が伝わるオフショットになっている。（文＝リアルサウンド編集部）