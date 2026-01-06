今年の最先端ロボ、「現場の変革」を狙うやべーやつ
反逆しないで欲しい感じの顔。
ボストンダイナミクスとGoogle DeepMindがCES 2026で提携を発表しました。
DeepMindのロボット向けファウンデーションモデル「Gemini Robotics」が、ボストンの新型ヒューマノイドに統合されることになります。
産業ロボットが大きく未来へ動き出したかもしれません。
現実世界で行動できるロボット×最先端のマルチモーダルAI
Gemini Roboticsは大規模でマルチモーダルなGeminiモデルを基盤にしたAI技術です。
知覚・推論ができ、道具も使え、人とインタラクションできるロボットを作る技術とも言います。
提携の意図は「視覚・言語・行動を組み合わせた新モデル構築にはDeepMindが最適」だから。
最強AI研究所のひとつだから、それはもう最適でしょう…。
とりあえず自動車業界を皮切りに「製造変革」ができたら、とのこと。
幅広い産業作業をこなせるヒューマノイドを目指しているとしています。
共同研究が数か月内に開始される見込みです。
いつ現場に導入されるかや、どの程度の規模感で配備されるかなどは現時点では不明です。
