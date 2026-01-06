Image: Boston Dynamics

反逆しないで欲しい感じの顔。

ボストンダイナミクスとGoogle DeepMindがCES 2026で提携を発表しました。

DeepMindのロボット向けファウンデーションモデル「Gemini Robotics」が、ボストンの新型ヒューマノイドに統合されることになります。

産業ロボットが大きく未来へ動き出したかもしれません。

現実世界で行動できるロボット×最先端のマルチモーダルAI

Gemini Roboticsは大規模でマルチモーダルなGeminiモデルを基盤にしたAI技術です。

知覚・推論ができ、道具も使え、人とインタラクションできるロボットを作る技術とも言います。

提携の意図は「視覚・言語・行動を組み合わせた新モデル構築にはDeepMindが最適」だから。

最強AI研究所のひとつだから、それはもう最適でしょう…。

とりあえず自動車業界を皮切りに「製造変革」ができたら、とのこと。

幅広い産業作業をこなせるヒューマノイドを目指しているとしています。

共同研究が数か月内に開始される見込みです。

いつ現場に導入されるかや、どの程度の規模感で配備されるかなどは現時点では不明です。

Source: Boston Dynamics