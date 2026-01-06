六本木で『ツイステ』展覧会が開催決定！ ゲーム内で実施されたイベントの展示やグッズを用意
スマートフォンゲーム『ディズニー ツイステッドワンダーランド』の魅力を紹介する展覧会「ディズニー ツイステッドワンダーランド展│Seasonal Memories」が、3⽉6⽇（金）〜3⽉29⽇（日）の期間、東京・六本木にある六本木ミュージアムで開催される。
【写真】展覧会オリジナルグッズが登場！ アクスタや缶バッジなど
■全国を巡回予定
今回開催される「ディズニー ツイステッドワンダーランド展│Seasonal Memories」は、これまでにゲーム内で実施された期間限定イベントの展示を通して、作品の世界観やキャラクターの魅力をより深く感じることができる期間限定の展覧会。
会場では、イベントの背景美術や設定資料、小物＆衣装の再現アイテムの展示、映像や装飾で追体験可能なフォトスポットが設置されるほか、ディズニープラスで独占配信されている『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』の設定資料も展示予定だ。
また、来場者特典の「ホログラムカード」や展覧会オリジナルグッズも用意。グッズのラインナップには、イベント衣装をまとった「アクリルスタンド」と「缶バッジコレクション」や、再販商品の「ゴーストカメラ風ショルダーポーチ」など、ファン必見のアイテムが並ぶ。
なお、本展覧会は東京開催以降に全国を巡回予定。4月17日（金）〜5月11日（月）の期間は愛知・名古屋PARCOで、8月19日（水）〜8月31日（月）の期間は大阪・阪神梅田店で実施される。
【写真】展覧会オリジナルグッズが登場！ アクスタや缶バッジなど
■全国を巡回予定
今回開催される「ディズニー ツイステッドワンダーランド展│Seasonal Memories」は、これまでにゲーム内で実施された期間限定イベントの展示を通して、作品の世界観やキャラクターの魅力をより深く感じることができる期間限定の展覧会。
また、来場者特典の「ホログラムカード」や展覧会オリジナルグッズも用意。グッズのラインナップには、イベント衣装をまとった「アクリルスタンド」と「缶バッジコレクション」や、再販商品の「ゴーストカメラ風ショルダーポーチ」など、ファン必見のアイテムが並ぶ。
なお、本展覧会は東京開催以降に全国を巡回予定。4月17日（金）〜5月11日（月）の期間は愛知・名古屋PARCOで、8月19日（水）〜8月31日（月）の期間は大阪・阪神梅田店で実施される。