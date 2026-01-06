¸©µÄ²ñ¿·½Õ¸òÎ®²ñ¡¡°æ²¼µÄÄ¹¡ÖÈ÷¤¨¤òÂç»ö¤Ë¤¹¤ëÇ¯¤Ë¡×¡¡·²ÇÏ¸©
¸©µÄ²ñ¤Î¿·½Õ¸òÎ®²ñ¤¬¸©Ä£¤Ç³«¤«¤ì¡¢°æ²¼ÂÙ¿µÄÄ¹¤Ï¡ÖÁÛÄê³°¤òÁÛÄêÆâ¤Ë²¡¤·Î±¤á¤ë¤¿¤á¤ËÆü¡¹¤ÎÈ÷¤¨¤òÂç»ö¤Ë¤¹¤ëÇ¯¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÊúÉé¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¸©Ä£¸©Ì±¥Ûー¥ë¤Ç³«¤«¤ì¤¿¸©µÄ²ñ¼çºÅ¤Î¿·½Õ¸òÎ®²ñ¤Ë¤Ï¡¢¸©Áª½Ð¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤ä»ÔÄ®Â¼Ä¹¡¢³Æ¼ïÃÄÂÎ¤ÎÂåÉ½¤Ê¤ÉÌó£²£´£°¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£°æ²¼ÂÙ¿µÄÄ¹¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤è¤ë¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ø¤Î¹¶·â¤Ê¤É¡¢ÁÛÄê³°¤Î¤³¤È¤¬Ç¯»Ï¤«¤éµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÊúÉé¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
°æ²¼ÂÙ¿µÄÄ¹¡Ö¤¤¤ÄÁÛÄê³°¤Î¤³¤È¤¬µ¯¤¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤»þÂå¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÁÛÄê³°¤òÁÛÄêÆâ¤Ë²¡¤·Î±¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÆü¡¹¤ÎÈ÷¤¨¡¢³§¤µ¤ó¤Î°Õ¼±¤¬Âç»ö¡×
¤Þ¤¿¡¢»³ËÜÃÎ»ö¤Ï¡¢¡ÖµÄ²ñ¤«¤é¸©¤ÎÀ¯ºö¤ËÂÐ¤·¤Æ°Õ¸«¤ò¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤éÍ½»»¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤³¤È¤·¤â·²ÇÏ¤ÎÀª¤¤¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤¿¤¤¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸©Æâ¤Ç¤Ï¤³¤È¤·¡¢º£·î£±£²ÆüÅê³«É¼¤ÎÁ°¶¶»ÔÄ¹Áª¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢ÉÙ²¬»Ô¤äÁðÄÅÄ®¤Ê¤É£³£µ»ÔÄ®Â¼¤Î£³Ê¬¤Î£±°Ê¾å¤Ë¤¢¤¿¤ë¡¢£±£³»ÔÄ®Â¼¤Ç¼óÄ¹Áª¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£»²²Ã¼Ô¤Ï¡¢ÁªµóÀï¤âÇ°Æ¬¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¾ðÊó¸ò´¹¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
