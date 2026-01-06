¡Ö¤³¤ì¤Ï¤â¤¦ËÜÅö¤ËÆù´ã¤Ç¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ë¤·¤¿¤óÀ¾Â¼»á¡¢ÊÆ¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤ÎµðÂçµåÂÎ·¿»ÜÀß¤Ç¥³¥ó¥µ¡¼¥È´Õ¾Þ
¡¡ÈþÍÆ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡Ö¤Ë¤·¤¿¤ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤ÎÀ¾Â¼À¿»Ê¼ÒÄ¹¤¬6Æü¤ËTikTok¤ò¹¹¿·¡£ºòÇ¯12·î27Æü¤ËÊÆ¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Î¡ÖSphere¡Ê¥¹¥Õ¥£¥¢¡Ë¡×¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥Ü¡¼¥¤¥º¡×¤Î¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¸ø±é¡ÖInto¡¡The¡¡Millennium¡×¤ò¸½ÃÏ´Õ¾Þ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥Õ¥£¥¢¤Ï¡¢2023Ç¯9·î¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡¢À¤³¦ºÇÂçµé¤ÎµåÂÎ·¿¥¨¥ó¥¿¥á»ÜÀß¡£Áí¹©Èñ¤ÏÌó23²¯¥É¥ë¡ÊÌó3600²¯±ß¡Ë¡£³°ÊÉÁ´ÌÌ¤¬Ä¶¹âÀººÙLED¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¤Ï¡¢µðÂç¤ÊÌÜ¶Ì¤äÃÏµå¤Ê¤É¤Î±ÇÁü¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢¿·¤¿¤Ê¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£À¾Â¼»á¤Ï¡Ö¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¡¢¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥à¤ÎÂç¤¤¤ÈÇ¡£¤â¤Ã¤È¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥Ü¡¼¥¤¥º¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Ü¡¼¥¤¥º²»³Ú¥°¥ë¡¼¥×¡£1990Ç¯Âå¸åÈ¾¤«¤é00Ç¯Âå¤Ë¤«¤±¤ÆÀ¤³¦Åª¤Ê¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢¡ÖI¡¡Want¡¡It¡¡That¡¡Way¡×¡ÖLarger¡¡Than¡¡Life¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£À¾Â¼»á¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Ç¸À¤¦¤È¡¢ÆüËÜ¤Ç¸À¤¦¤ÈSMAP¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¡×¤ÈÊ¿°×¤Ë¾Ò²ð¡£¡Ö20Âå¤Îº¢¤¿¤¯¤µ¤óÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤³¤ÎÌÜ¤Ç¾Æ¤ÉÕ¤±¤Æ³§¤µ¤ó¤ËÊó¹ð¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤³¤Ö¤·¤ò°®¤ê¤·¤á¤¿¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¼ÖÆâ¥·¡¼¥ó¤Ë°Ü¤ê¡¢µðÂç¤ÊµåÂÎ¤Î³°´Ñ¤¬¶á¤Å¤¯¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢À¾Â¼»á¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¤Ê¥¹¥Õ¥£¥¢¡×¤ÈÆÈ¤ê¤´¤Á¤ë¡£
¡¡²ñ¾ì¤ËÅþÃå¤·¤¿À¾Â¼»á¤Ï¡Ö¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤¬¤¹¤´¤¯¸·½Å¡£¥Ü¥Ç¥£¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ò²ð¤·¡¢¥³¥ó¥³¡¼¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤ËÆþ¤ë¤È¡Ö¤¦¤ï¡¼¡Ä¤¹¤´¤¤¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¡£¤¦¤ï¡¼¡Ä¡ª¡ª¤³¤ì¤ÏÀ¨¤¤¡Ä¡¡¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤¿¤À¤¿¤À¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¡£´ÑµÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬Çò¤Î°áÁõ¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥Ü¡¼¥¤¥º¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤ë°áÁõ¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥ó¥µ¡¼¥È²ñ¾ì¤ËÅþÃå¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¥«¥á¥é¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤È¡¢Æù´ã¤¬Á´Á³°ã¤¦¡£»öÁ°¤Ë¼«Ê¬¤¬¸«¤¿¤â¤Î¤È¤âËÜÅö¤Ë°ã¤¦¤·¡¢¤¹¤´¤¤¤è¤³¤ì¡ª¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¤â¤¦ËÜÅö¤ËÆù´ã¤Ç¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¡×¤È°õ¾Ý¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡ÖËÍ¤ÎÀÊ¤Ï23ÎóÌÜ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤¬ÆüËÜ±ß¤Ç15Ëü±ß¤¯¤é¤¤¡£²ÈÂ²4¿Í¤ÇÍè¤Æ¤ë¤Î¤Ç¥Á¥±¥Ã¥È¤À¤±¤Ç60Ëü±ß¡£ÉáÄÌ¤Ë¸«¤ë¤Î¤Ï¸·¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤â½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¿ôÊ¬°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¡£±§Ãè¶õ´Ö¤ò¤â»×¤ï¤»¤ë°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ä5¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë½Ö´Ö¤Ê¤É¡¢Æ°²è¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤â°µÅÝ¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Î°ìÉô¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡À¾Â¼»á¤ÏºÇ¸å¤Ë¡¢°Ê²¼¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¡¢Æ°²è¤òÄù¤á¤¿¡£
¡¡¡Ö°ìÎ®¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¡¢À¤³¦ºÇÀèÃ¼¤Î¥é¥¤¥Ö´Ä¶¤Ç´Õ¾Þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤ª¶â¤ËÊÑ¤¨¤¬¤¿¤¤¡¢ºÇ¹â¤ÎÂÎ¸³¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤è¤¦¤ÊºÇ¹â¤òÃÎ¤ë¡¢·Ð¸³¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¡¢É¬¤ºÀ®¸ù¤Ø¤ÎÆ»¶Ú¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¡×