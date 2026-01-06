ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 福岡・みやま市で火災 高田町黒崎開の南永治交差点南西側 約2時間… 福岡・みやま市で火災 高田町黒崎開の南永治交差点南西側 約2時間半後に鎮圧（1月6日午後4時39分ごろ発生） 福岡・みやま市で火災 高田町黒崎開の南永治交差点南西側 約2時間半後に鎮圧（1月6日午後4時39分ごろ発生） 2026年1月6日 19時33分 リンクをコピーする みんなの感想は？ 福岡県筑後地域消防指令センターによると、6日午後4時39分ごろ、みやま市高田町黒崎開（目標:南永治交差点 南西側）で火災が発生した。同7時10分に鎮火した。 西日本新聞 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 野焼きは原則NG 火の怖さ侮るなかれ 福岡・宇美町の林野火災で消防隊出動 貴船2丁目9番付近（1月6日午後2時31分ごろ） 佐賀市で建物火災 兵庫町瓦町、南の橋西北西 310m付近 約30分後に鎮火（1月6日午後0時42分ごろ発生） 関連情報（BiZ PAGE＋） 鎌倉, 神奈川, 墓, 徳島, リペア工事, 海, デイサービス, 大船, 射出成形機, フローリング