2026年こそJ2昇格へ。新たな挑戦が6日から始まりました。サッカーJ3の鹿児島ユナイテッド。新体制になって初めての練習が行われました。



(記者)

「正月の冷たい風が吹いている鹿児島市のユニータです。新体制になったユナイテッド、6日から始動です。昨シーズンの悔しさを胸に、ここから新たな挑戦が始まります」



トレーニングの冒頭、稲葉 修土キャプテンは、初練習に集まったおよそ100人のサポーターに新年のあいさつをしました。





(鹿児島ユナイテッドFC 稲葉主将)「新年あけましておめでとうございます。新加入選手も増えたので、早く名前と顔を覚えて下さい」初練習は、軽めのランニングやボール回しなどコンディションを確かめるメニューが中心でした。ユナイテッドに復帰した有田 稜選手。1日も早く選手全員の顔と名前を覚えてコミュニケーションを図りたいと話します。(鹿児島ユナイテッドに復帰した有田稜選手)「コミュニケーションをとって、いい雰囲気の中で1日目（のトレーニング）が出来たので、これから積み上げていって一体感のあるチーム作りをしていきたい」チーム最古参の米澤令衣選手。積極的に声を出してコミュニケーションをとっていました。(鹿児島ユナイテッド 米澤令衣選手)「在籍年数は長いが、1年1年新たな気持ちで臨んでいる。2025年は悔しい思いをしたので、鹿児島をJ2に昇格させたい気持ちでチームを引っ張っていきたい」村主新監督は、日々の積み重ねの大切さを選手たちに伝えました。(村主博正新監督)「（今季の目標は）J3優勝、J2昇格。1日1日のトレーニングを突き詰めて、目先の試合全力で勝ちに行くことを選手と一緒にやっていきたい」Jリーグは2026年から秋春制に移行します。2026-27シーズンの開幕は8月です。それまでの空白期間に開かれる特別大会「J2・J3百年構想リーグ」が2月上旬に始まります。