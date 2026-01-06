ÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ë¿·´´ÀþÃÙ±ä¤Ç´ØÀ¾À¸ÈÖÁÈ¤Ë¤â±Æ¶Á¡¡½Ð±é¼Ô¥®¥ê¥®¥êÅþÃå¡Ö4»þ´Ö¼ÖÆâ¤Ë¡Ä¡×¥ê¥â¡¼¥ÈÊÑ¹¹¤â
6Æü¸áÁ°10»þ18Ê¬¤´¤í¤ËÈ¯À¸¤·¤¿»³±¢ÃÏÊý¤ÇºÇÂç¿ÌÅÙ5¶¯¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿ÃÏ¿Ì¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ºßºå³Æ¶É¤ÎÀ¸ÊüÁ÷ÈÖÁÈ½Ð±é¼Ô¤ÎÂ¤òÄ¾·â¤·¤¿¡£
µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿Ì¸»ÃÏ¤ÏÅçº¬¸©ÅìÉô¤Ç¡¢¿Ì¸»¤Î¿¼¤µ¤ÏÌó10¥¥í¡£ÃÏ¿Ì¤Îµ¬ÌÏ¤Ï¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É¡ÊM¡Ë6¡¦2¤È¿äÄê¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ÎÃÏ¿Ì¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢»³ÍÛ¿·´´Àþ¤¬±¿¹Ô¤ò¸«¹ç¤ï¤»¡¢Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤Ë¤â±Æ¶Á¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¸òÄÌµ¡´Ø¤ËÂç¤¤ÊÍð¤ì¤¬½Ð¤¿¡£
¡¡¥«¥ó¥Æ¥ì¡Ö½Ü´¶LIVE ¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å1¡¦50¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª½Ð±éÍ½Äê¤À¤Ã¤¿À¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦逭»³ÏÂ¹°»á¤¬¥ê¥â¡¼¥È½Ð±é¤Ë¡£¡ÖÅì³¤Æ»¿·´´Àþ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÀÅ²¬±Ø¤ò²á¤®¤¿¤¢¤¿¤ê¤ÇµÞ¤Ë¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£·ë¶É98Ê¬ÃÙ¤ì¤Ç12»þ15Ê¬¤´¤í±¿Å¾ºÆ³«¤·¤¿¤â¤Î¤ÎÂçºå¤Ë¤Ï¤¿¤É¤êÃå¤±¤º¡¢¡ÖÌ¾¸Å²°¤Î²ñµÄ¼¼¤«¤é¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ì¾¸Å²°±Ø¤âÂçº®»¨¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ABC¥Æ¥ì¥Ó¡Önews¤ª¤«¤¨¤ê¡×¡Ê·î¡Á¶â¸å3¡¦40¡Ë¤Î¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¡¢ÀÐ¸ÍÍ¡»á¤Ï¡ÖÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï¡Ê¿·´´Àþ¤¬¡ËÃÙ¤ì¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ11»þÁ°¤¯¤é¤¤¤ËÅìµþ±Ø¤ËÃå¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¿·´´Àþ¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£¤½¤Î¸å¡¢±¿Å¾ºÆ³«¤¹¤ë¤âºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡Ö¿·ÂçºåÃå¤¬1»þ´Ö40Ê¬ÃÙ¤ì¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£ÈÖÁÈ³«»Ï¥®¥ê¥®¥ê¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¡Ö4»þ´Ö¤°¤é¤¤¼ÖÆâ¤Ë¤¤¤¿¡£ÂçÊÑ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤È¤«´Ö¤Ë¹ç¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤«¤ó¤µ¤¤¾ðÊó¥Í¥Ã¥Èten.¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å3¡¦50¡Ë¤Ç¤â¡¢¹ñºÝÊÛ¸î»Î¡¦À¶¸¶Çî»á¤¬¡ÖÅìµþ±Ø¤Ç¿·´´Àþ¤Ë¾è¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£1»þ´ÖÈ¾¤°¤é¤¤Åìµþ±Ø¤ÇÂÔ¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤È¤«´Ö¤Ë¹ç¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡