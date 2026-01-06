±©Â¼¿ÎÀ®¡¢º£Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¥Ð¥ó¥¸¡¼¥¸¥ã¥ó¥×¡¡¡ØËü»ö²÷Ä´¡Ù¤Ç¥À¥¸¥ã¥ì¡©
¡¡ÇÐÍ¥¤Î±©Â¼¿ÎÀ®¤¬6Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡ØËü»ö²÷Ä´¡Ò¥ª¡¼¥ë¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¥º¡Ó¡Ù¡Ê16Æü¸ø³«¡Ë¤Î´°À®ÈäÏª¾å±Ç²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡Ú½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¹ë²Ú¤À⋯¾Ð´é¤Ç¼ê¤ò¹ß¤ëÆîº»ÎÉ¡õ±©Â¼¿ÎÀ®¤é
¡¡¿·Ç¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢º£Ç¯¤ÎÊúÉé¤ò¥Õ¥ê¥Ã¥×¤ËµÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£±©Â¼¤Ï¡Ö¥Ð¥ó¥¸¡¼¥¸¥ã¥ó¥×¡×¤È½ñ¤¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡ØËü»ö²÷Ä´¡Ù¡Ê¥Ð¥ó¥¸²÷Ä´¡Ë¤Ê¤Î¤Ç¥Ð¥ó¥¸¡¼¥¸¥ã¥ó¥×¡ª¡×¤È¥À¥¸¥ã¥ì¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤È²ñ¾ì¤Ë¤Ï¾Ð¤¤¤¬¡£±©Â¼¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¿ÍÀ¸¤Ç1²ó¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¡Ê¥ª¥Õ¥¡¡¼¡ËÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥«¥á¥é¤òÄÌ¤¸¤Æ¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡È¯É½Åö»þ21ºÐ¤ÎÂç³ØÀ¸¤Ç¡¢Âè28²ó¾¾ËÜÀ¶Ä¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ÇÈÌÚÆ¼»á¤ÎÀÄ½Õ¾®Àâ¤ò±Ç²è²½¤·¤¿ËÜºî¤Ï¡¢¤ÉÅÄ¼Ë¤Î¹â¹»À¸3¿Í¤Î¡È¶ØÃÇ¤Î²Ý³°³èÆ°¡É¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤òÌ´¸«¤Ê¤¬¤é¤â¡¢³Ø¹»¤Ë¤â²È¤Ë¤âµï¾ì½ê¤ò¸«¤¤¤À¤»¤ºÝµ¶þ¤È¤·¤¿Æü¡¹¤òÁ÷¤ëËÑ½¨Èþ¡Ê¤Ü¤¯¡¦¤Ò¤Ç¤ß¡¿Æîº»ÎÉ¡Ë¡£Î¦¾åÉô¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ç¼Ò¸òÅª¡¢¥¹¥¯¡¼¥ë¥«¡¼¥¹¥È¾å°Ì¤ËÂ°¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢²ÈÄí¤Ç¤ÏÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë±Ç²è¹¥¤¤ÎÌð¸ýÈþÎ®¹È¡Ê¤ä¤°¤Á¡¦¤ß¤ë¤¯¡¿½Ð¸ý²Æ´õ¡Ë¡£Âç¹¥¤¤ÊÌ¡²è¤ò¼«¸Ê·ÁÀ®¤Îµò¤ê½ê¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¼Ð¤Ë¹½¤¨¤¿ÆÇÀå¥¥ã¥é¤Î´ä·¨¿¿»Ò¡Ê¤¤¤ï¤¯¤Þ¡¦¤Þ¤³¡¿µÈÅÄÈþ·î´î¡Ë¡£
¡¡Ì´¤òÄÉ¤¦¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¡¢Ì¤Íè¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤Ä®¤ÇËèÆü¤òÝµ¡¹¤È²á¤´¤¹3¿Í¤¬¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÄ®¤È¤ª¤µ¤é¤Ð¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢°ìÚ¼Àé¶â¤òÁÀ¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¡½¡½¡£¡Ö¤¢¤Î¤µ¤¢¡Ä°ì½ï¤Ë¶âÌÙ¤±¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤¹¤ë¡©¡×¤È¤¤¤¦ËÑ½¨Èþ¤ÎÍ¶¤¤¤«¤é¡¢Æ±¹¥²ñ¡Ö¥ª¡¼¥ë¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¥º¡×¤Î¶ØÃÇ¤Î²Ý³°³èÆ°¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£´ä·¨¤ËÆ±¹¥²ñ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÍ¶¤ï¤ì¤ëÆ£ÌÚ¤ò±©Â¼¿ÎÀ®¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢Æîº»ÎÉ¡¢½Ð¸ý²Æ´õ¡¢µÈÅÄÈþ·î´î¡¢»ù»³Î´´ÆÆÄ¤â»²²Ã¤·¤¿¡£
¡Ú½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¹ë²Ú¤À⋯¾Ð´é¤Ç¼ê¤ò¹ß¤ëÆîº»ÎÉ¡õ±©Â¼¿ÎÀ®¤é
¡¡¿·Ç¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢º£Ç¯¤ÎÊúÉé¤ò¥Õ¥ê¥Ã¥×¤ËµÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£±©Â¼¤Ï¡Ö¥Ð¥ó¥¸¡¼¥¸¥ã¥ó¥×¡×¤È½ñ¤¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡ØËü»ö²÷Ä´¡Ù¡Ê¥Ð¥ó¥¸²÷Ä´¡Ë¤Ê¤Î¤Ç¥Ð¥ó¥¸¡¼¥¸¥ã¥ó¥×¡ª¡×¤È¥À¥¸¥ã¥ì¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤È²ñ¾ì¤Ë¤Ï¾Ð¤¤¤¬¡£±©Â¼¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¿ÍÀ¸¤Ç1²ó¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¡Ê¥ª¥Õ¥¡¡¼¡ËÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥«¥á¥é¤òÄÌ¤¸¤Æ¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤òÌ´¸«¤Ê¤¬¤é¤â¡¢³Ø¹»¤Ë¤â²È¤Ë¤âµï¾ì½ê¤ò¸«¤¤¤À¤»¤ºÝµ¶þ¤È¤·¤¿Æü¡¹¤òÁ÷¤ëËÑ½¨Èþ¡Ê¤Ü¤¯¡¦¤Ò¤Ç¤ß¡¿Æîº»ÎÉ¡Ë¡£Î¦¾åÉô¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ç¼Ò¸òÅª¡¢¥¹¥¯¡¼¥ë¥«¡¼¥¹¥È¾å°Ì¤ËÂ°¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢²ÈÄí¤Ç¤ÏÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë±Ç²è¹¥¤¤ÎÌð¸ýÈþÎ®¹È¡Ê¤ä¤°¤Á¡¦¤ß¤ë¤¯¡¿½Ð¸ý²Æ´õ¡Ë¡£Âç¹¥¤¤ÊÌ¡²è¤ò¼«¸Ê·ÁÀ®¤Îµò¤ê½ê¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¼Ð¤Ë¹½¤¨¤¿ÆÇÀå¥¥ã¥é¤Î´ä·¨¿¿»Ò¡Ê¤¤¤ï¤¯¤Þ¡¦¤Þ¤³¡¿µÈÅÄÈþ·î´î¡Ë¡£
¡¡Ì´¤òÄÉ¤¦¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¡¢Ì¤Íè¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤Ä®¤ÇËèÆü¤òÝµ¡¹¤È²á¤´¤¹3¿Í¤¬¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÄ®¤È¤ª¤µ¤é¤Ð¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢°ìÚ¼Àé¶â¤òÁÀ¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¡½¡½¡£¡Ö¤¢¤Î¤µ¤¢¡Ä°ì½ï¤Ë¶âÌÙ¤±¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤¹¤ë¡©¡×¤È¤¤¤¦ËÑ½¨Èþ¤ÎÍ¶¤¤¤«¤é¡¢Æ±¹¥²ñ¡Ö¥ª¡¼¥ë¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¥º¡×¤Î¶ØÃÇ¤Î²Ý³°³èÆ°¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£´ä·¨¤ËÆ±¹¥²ñ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÍ¶¤ï¤ì¤ëÆ£ÌÚ¤ò±©Â¼¿ÎÀ®¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢Æîº»ÎÉ¡¢½Ð¸ý²Æ´õ¡¢µÈÅÄÈþ·î´î¡¢»ù»³Î´´ÆÆÄ¤â»²²Ã¤·¤¿¡£