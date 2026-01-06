新潟県内は1月6日もこの時期としては強い寒気が入っていましたが、7日は抜けて、8日にはまた流れ込み広く雪になりそうです。石黒菖気象予報士の解説です。

注目したいのが3連休です。11日日曜日から寒気が一層深まりまして、14日火曜日頃にかけて強い寒気が居座って、どうやら寒波になりそうなんです。



雪の降るタイミングが早まりそうでして、日曜日から雪で、火曜日にかけて雪の影響が長引く可能性があります。





大雪の可能性もありますので、雪の最新の情報をこまめに確認してください。7日はじめは高気圧に覆われますが、次第に低気圧から伸びる前線が県内に近づいてくるでしょう。このため天気は下り坂、次第に荒れた天気になるでしょう。朝は多少日差しが届くでしょう。佐渡は日中も多少通り雨があるかもしれません。上・中・下越はまずまずの晴れ、段々と南よりの風が強まってきて、夜は日本海側から横殴りの雨となるでしょう。遅い時間になるほど広い範囲で天気が崩れて、雷を伴って雨が強まる所もあり、山沿いでは雪が湿った雪が降りそうです。夜は天気の急変にご注意ください。朝は放射冷却が聞いて、凍てつく寒さになりそうです。最も下がる所で津南町では朝の最低気温が－7℃、上越市高田で－3℃と今シーズン一番の冷え込みに。このため朝は路面がつるつるになります。雪がない所や歩道も凍る可能性があるので、踏みしめて歩きましょう。朝は車のフロントガラスも凍りそうです。時間など余裕を持っておきましょう。