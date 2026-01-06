日清「カップヌードル ビッグ」からガッツリ系「背脂豚骨醤油」誕生 - もやしを入れてカスタムも
日清食品は1月5日、「カップヌードル 背脂豚骨醤油 ビッグ」(希望小売価格271円/税別)を全国で発売した。
「カップヌードル ビッグ」シリーズは、カップヌードルのビッグサイズ商品として1991年に発売して以来、若者を中心に支持を集めてきた。今回、若い世代を中心に人気の"ガッツリ系ラーメン"をカップヌードル流にアレンジした商品が発売された。
同商品は、醤油をベースに豚骨のうまみをきかせた濃厚な味わいのスープが特長。別添の「特製豚オイル」を加えると、豚とニンニクの香りが際立ち、パンチのある味わいに仕上がる。具材には"謎肉"のほか、キャベツ、背脂を入れた。もやし1パックを電子レンジで加熱し、醤油と塩こしょうであえたものをトッピングすれば、ボリューム感のある一杯として楽しめる。
