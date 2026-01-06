◆プロボクシング ▽ＷＢＯアジアパシフィック・スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）タイトルマッチ１０回戦 王者・村田昴―同級１１位ガブリエル・サンティシマ（２月７日、東京・後楽園ホール）

ＷＢＯアジアパシフィック・スーパーバンタム級王者・村田昴（２９）＝帝拳＝が、２月７日に東京・後楽園ホールで開催される「ＤＹＮＡＭＩＣ ＧＬＯＶＥ ｏｎ Ｕ―ＮＥＸＴ Ｖｏｌ． ４０」で、同級１１位ガブリエル・サンティシマ（２１）＝フィリピン＝との３度目の防衛戦を行うことが決まった。６日、帝拳ジムが発表した。

１０戦全勝（１０ＫＯ）のパーフェクトレコードを誇る村田は、昨年５月に元ＩＢＦ世界同級王者・小国以載（角海老宝石）を６回１分４２秒ＴＫＯで下して２度目の防衛に成功。世界ランキングもＷＢＡ＆ＷＢＣ７位、ＷＢＯ１０位、ＩＢＦ１３位につける。

約９か月ぶりのリングとなる村田は、所属ジムの公式サイトを通じ「相手は（２１歳と）若く、勢いもあり１試合ごとに伸びている印象があります。しっかりと集中してガード、ディフェンス面でも進化したところを見せて、内容にもこだわって戦いたいと思います」などとコメント。デビュー以来の連続ＫＯ勝利についても「今回も倒したい気持ちはありますが、意識すると固くなってしまうので考え過ぎず、展開の中でチャンスが来たら狙っていきたいと思います」と意欲を述べた。

サンティシマは９勝（７ＫＯ）１敗１分けの戦績を誇るサウスポー。兄のジョー・サンティシマは２０年２月にＷＢＯ世界同級王座に挑戦経験があり、藤田健児（帝拳）、堤駿斗（志成）ら多くの日本人と対戦している。

また同興行では、日本バンタム級タイトルマッチで王者・梅津奨利（２７）＝三谷大和スポーツ＝が同級１位・富施郁哉（２７）＝ワタナベ＝との初防衛戦に臨む。