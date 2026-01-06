欧州株 調整ムード、仏ＣＡＣ指数０．５４％安
東京時間19:15現在
英ＦＴＳＥ100 10046.81（+42.24 +0.42%）
独ＤＡＸ 24883.31（+14.62 +0.06%）
仏ＣＡＣ40 8167.63（-43.87 -0.54%）
スイスＳＭＩ 13230.35（-16.97 -0.13%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:15現在
ダウ平均先物MAR 26月限 49108.00（-120.00 -0.24%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限 6939.00（-4.75 -0.07%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限 25582.25（+4.50 +0.02%）
