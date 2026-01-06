欧州株　調整ムード、仏ＣＡＣ指数０．５４％安
東京時間19:15現在
英ＦＴＳＥ100　 10046.81（+42.24　+0.42%）
独ＤＡＸ　　24883.31（+14.62　+0.06%）
仏ＣＡＣ40　 8167.63（-43.87　-0.54%）
スイスＳＭＩ　 13230.35（-16.97　-0.13%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間19:15現在
ダウ平均先物MAR 26月限　49108.00（-120.00　-0.24%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限　6939.00（-4.75　-0.07%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限　25582.25（+4.50　+0.02%）