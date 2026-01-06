ポンド買い続かず、対ユーロでの上げを消す＝ロンドン為替



ロンドン午前、序盤に買われたポンド相場が失速している。英ＦＴ指数は最高値を更新と好調な動きを示している。しかし、英サービス業PMI確報値が速報値から大幅に下方改定されたことが響いたようだ。対ユーロで買いが先行したものの、足元では値を戻している。ポンドドルは1.3528-1.3568レンジで上に往って来い。ポンド円はロンドン時間に入ると売りに押され、本日の安値を211.54付近まで広げている。



*サービス業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（12月）18:30

結果 51.4

予想 52.1 前回 52.1（サービス業PMI（購買担当者指数）)



GBP/USD 1.3537 GBP/JPY 211.63 EUR/GBP 0.8654

