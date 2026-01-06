Æîº»ÎÉ¡¢¥ß¥Ë¾æ°áÁõ¤«¤é¡ÈÀäÂÐÎÎ°è¡É¡¡ »ù»³Î´´ÆÆÄ¤Ï¥¤¥â¥¾¡¼»÷¡©¡ÖÌÜ¤¬¥¥Þ¤Ã¤Æ¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÆîº»ÎÉ¡¢»ù»³Î´´ÆÆÄ¤¬6Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡ØËü»ö²÷Ä´¡Ò¥ª¡¼¥ë¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¥º¡Ó¡Ù¡Ê1·î16Æü¸ø³«¡Ë¤Î´°À®ÈäÏª¾å±Ç²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¥»¥¯¥·¡¼⋯¡ÉÀäÂÐÎÎ°è¡É¤¢¤é¤ï¤Ê°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿Æîº»ÎÉ
¡¡Æî¤Ï¥ß¥Ë¾æ°áÁõ¤«¤éÀäÂÐÎÎ°è¤¬¤¤é¤ê¡£°ìºòÇ¯¤Î½©¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿ËÜºî¡£¸ø³«¤ò´Ö¶á¤Ë¹µ¤¨¤¿º£¤Î¿´¶¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£»£±ÆÅö»þ¤Î¤³¤È¤ò¡¢¤¢¤Þ¤ê³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡£ËÜÅö¤ËÁö¤êÈ´¤±¤¿»£±Æ´ü´Ö¤À¤Ã¤¿¤Ê¤Èº£»×¤¤ÊÖ¤·¤Æ¤â»×¤¦¡£¤½¤ì¤¬¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ³§¤µ¤ó¤Ë´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢°ñ¾ë¸©Åì³¤Â¼¤òÃæ¿´¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¡£»×¤¤½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¤ÈÆî¤Ï¡ÖÅì³¤Â¼¤Ë¥¤¥â¥¾¡¼¤È¤¤¤¦¤´ÅöÃÏ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬´ÆÆÄ¤Ë¥½¥Ã¥¯¥ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡ªÌÜ¤¬¥¥Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡¢ÌÜ¤¬¤Ð¤Ã¤È³«¤¤¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ»ù»³´ÆÆÄ¤Ï¶ì¾Ð¤¤¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤Ë¥¤¥â¥¾¡¼¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¸ì¤é¤ì¤¿¡£¥¤¥â¥¾¡¼¥È¡¼¥¯¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡¢»ù»³´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥¤¥â¥¾¡¼¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡È¯É½Åö»þ21ºÐ¤ÎÂç³ØÀ¸¤Ç¡¢Âè28²ó¾¾ËÜÀ¶Ä¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ÇÈÌÚÆ¼¤ÎÀÄ½Õ¾®Àâ¤ò±Ç²è²½¤·¤¿ËÜºî¤Ï¡¢¤ÉÅÄ¼Ë¤Î¹â¹»À¸3¿Í¤Î¡È¶ØÃÇ¤Î²Ý³°³èÆ°¡É¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤òÌ´¸«¤Ê¤¬¤é¤â¡¢³Ø¹»¤Ë¤â²È¤Ë¤âµï¾ì½ê¤ò¸«¤¤¤À¤»¤ºÝµ¶þ¤È¤·¤¿Æü¡¹¤òÁ÷¤ëËÑ½¨Èþ¡Ê¤Ü¤¯¡¦¤Ò¤Ç¤ß¡¿Æîº»ÎÉ¡Ë¡£Î¦¾åÉô¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ç¼Ò¸òÅª¡¢¥¹¥¯¡¼¥ë¥«¡¼¥¹¥È¾å°Ì¤ËÂ°¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢²ÈÄí¤Ç¤ÏÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë±Ç²è¹¥¤¤ÎÌð¸ýÈþÎ®¹È¡Ê¤ä¤°¤Á¡¦¤ß¤ë¤¯¡¿½Ð¸ý²Æ´õ¡Ë¡£Âç¹¥¤¤ÊÌ¡²è¤ò¼«¸Ê·ÁÀ®¤Îµò¤ê½ê¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¼Ð¤Ë¹½¤¨¤¿ÆÇÀå¥¥ã¥é¤Î´ä·¨¿¿»Ò¡Ê¤¤¤ï¤¯¤Þ¡¦¤Þ¤³¡¿µÈÅÄÈþ·î´î¡Ë¡£
¡¡Ì´¤òÄÉ¤¦¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¡¢Ì¤Íè¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤Ä®¤ÇËèÆü¤òÝµ¡¹¤È²á¤´¤¹3¿Í¤¬¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÄ®¤È¤ª¤µ¤é¤Ð¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢°ìÚ¼Àé¶â¤òÁÀ¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¡½¡½¡£¡Ö¤¢¤Î¤µ¤¢¡Ä°ì½ï¤Ë¶âÌÙ¤±¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤¹¤ë¡©¡×¤È¤¤¤¦ËÑ½¨Èþ¤ÎÍ¶¤¤¤«¤é¡¢Æ±¹¥²ñ¡Ö¥ª¡¼¥ë¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¥º¡×¤Î¶ØÃÇ¤Î²Ý³°³èÆ°¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£´ä·¨¤ËÆ±¹¥²ñ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÍ¶¤ï¤ì¤ëÆ£ÌÚ¤ò±©Â¼¿ÎÀ®¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢½Ð¸ý²Æ´õ¡¢µÈÅÄÈþ·î´î¡¢±©Â¼¿ÎÀ®¤â»²²Ã¤·¤¿¡£
