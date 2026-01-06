スタジオには気象予報士の平島さんです。きのうは二十四節気の1つ、「小寒」でしたね。



これから節分までのおよそ1か月間は「寒の内」と呼ばれ、1年で最も寒い時期になります。



きょうの富山県内は、暦どおりの寒さとなりました。けさの最低気温は、富山市で氷点下0.1度など、観測10地点全てで氷点下となり、中でも上市町東種では氷点下4.7度を記録し、この冬一番の冷え込みでした。





今後の天気はどうでしょうか。短い周期で気温が高くなったり、冬型の気圧配置になったりと、寒暖差が大きくなりそうです。こちらは、あす午前9時の予想天気図です。予想最低気温は0度ですが、日本海にある低気圧に向かって南寄りの風が吹き込むため、最高気温は10度まで上がる見込みです。そして、低気圧から伸びる寒冷前線が通過するあさって木曜日は、再び西高東低の冬型の気圧配置となります。大気の状態が非常に不安定になるため、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。年明け早々、まとまった雪が降りましたが、今後の雪はどうでしょうか。上空1500メートル付近の寒気の予想を見ていきましょう。この先、寒気は県内に流れ込んだり離れたりを繰り返す見込みです。注意したいのは今週末の3連休から来週にかけてです。11日、日曜日から平野部で雪の降る目安となるマイナス8度以下の寒気が県内を覆います。その後も寒気は居座り、14日水曜日にかけては、正月に雪をもたらした寒気よりも、さらに強い寒気が入り込んできそうです。きのう気象庁は「大雪に関する早期天候情報」を発表しました。北陸地方では、12日月曜日頃から一時的に冬型の気圧配置が強まるため、降雪量がかなり多くなる可能性があるとして、注意を呼びかけています。気温は日ごとの変化も大きく、一日の中の寒暖差が大きい日もありそうですね。今週は大雪の心配は少ないものの、氷点下まで冷え込む日があるため、路面や水道管の凍結にも十分注意してください。