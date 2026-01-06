不倫していいことなんて、なにもありません。誰も幸せになれないことはわかっていても、それでも禁断の恋に足を踏み入れてしまうのが怖いですよね。今回は、不倫をやめられない女性が家族に縁を切られた話をご紹介いたします。

サレ妻の姉に縁を切られた

「姉は妊娠しているのですが、切迫早産で入院することになりました。姉の旦那さんは不倫していたようで、入院に至ったのはそのストレスも関係しているかもしれないそう。それを聞いて怒りが込み上げてきたけど、不倫と聞いて私は尻込みをしてしまいました。だって私の彼氏は既婚者だから。きっとこのことを今の姉が知ったら怒るだろうと思って、なかなか顔を出せずにいたんです。

そんなある日、姉から話したいから来てと言われて、病院に向かいました。姉は『あんたも大人だからあれこれ言わない』『でもね、どれだけ好きだとしても……』『不倫はダメだよ』と真剣な眼差しで言われました。不倫して傷つけた姉の旦那さんは許せないけど、私自身は不倫しているなんて矛盾していますよね。姉の言う通りだし、今すぐ不倫はやめたいけど気持ちをおさえることができないんです……。

どうして既婚者なんか好きになってしまったのかな。姉には『あんたが不倫をやめるまで会わないから』と言われて縁を切られました」（体験者：30代 女性・会社員／回答時期：2025年10月）

▽ 身近に不倫で傷ついた人がいるのに、自分は不倫をやめられないなんて、人間の欲深さを感じずにはいられませんよね。不倫は相手の家庭を壊すだけでなく、自分の家族にも見放される行為です。これ以上信用を失わないためにも、不倫をやめるなら今しかないでしょう。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。