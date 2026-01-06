くっきー！（野性爆弾）、ハリウッドザコシショウ、池田一真（しずる）、川北茂澄（真空ジェシカ）、松井ケムリ（令和ロマン）の“MADな芸人”5人による特別番組『MAD5』（ABEMA）。

1月5日（月）の初回放送では、SNSをざわつかせた池田の“衝撃ヘアチェンジ”の全貌が明らかになる場面があった。

©AbemaTV,Inc.

唯一無二の発想と強烈な個性で“枠に収まらない5人”が、それぞれの感性と爆発力を武器に、さまざまなテーマへ切り込んでいく同番組。

くっきー！とハリウッドザコシショウが2024年10月に開設し、約1年で登録者数40万人を突破したYouTubeチャンネル「シュシュっとごくろうさん」にて発表された新プロジェクトとして、全5回にわたり放送される。

©AbemaTV,Inc.

今回は番組スタートを記念すべく、極寒の河川敷で鍋パーティーをしながら決起集会を敢行した。

5人は鍋の具材を探すために各々が河川敷を捜索。自由にボケる4人に、唯一のツッコミとしてケムリがすべてのボケを拾いながら無茶振りにも応えていく。

その後、池田が肉や野菜がしっかり煮込まれた“野生の鍋”を発見したことで、ようやく鍋パーティー開始かと思われたが、「何？撮影？」と、見知らぬ不良グループがロケに乱入するハプニング（？）が発生してしまう。

「俺行きます」と先陣をきって、不良たちに相対した池田は「強ぇのかよ」「かかってこいよ」と宣戦布告。互いに拳を振り上げ、緊迫の事態に発展するかと思われたものの、スローモーションのように不良のパンチを避ける池田。

©AbemaTV,Inc.

さらに、なぜかバリカンを取り出した不良たちに、池田は「簡単に避けられるからな」「来い！」と挑発したが、一切避けることなく自らバリカンに頭をそわせていく。

挙げ句の果てには「これはこう使うんだよ」と、不良からバリカンを取り上げ、自ら髪を刈り上げた池田に、ほかメンバーも「なにやってんの？」「今後大丈夫!?」と衝撃。

予期せぬ方法で不良撃退に成功した池田に、くっきー！が「なんでもっと大幅に避けへんの？」とコメントするなど、笑いと困惑が入り混じるカオス展開となった。

池田のまさかの行動には、視聴者からも「嘘だろ笑笑」「これで坊主やったんかい」「池田一真強すぎる」「池田懸けすぎ」などの声が殺到していた。