県内は6日朝、各地で冷え込み8つの地点で最低気温が氷点下を観測しました。



寒さが続く中、長島町では「ブーゲンビリア」の花が鮮やかに咲き誇り、春のような気分を味わうことができます。



午前7時ごろの伊佐市です。川霧が発生し、湯気のように立ち上る光景が見られました。



こちらの家では、溜めてあった水が氷になっていました。



（女性）

「張っている本当に。割れないな。割れない割れない」





6日朝の県内は各地で冷え込み最低気温は、伊佐市大口で氷点下4.8度、さつま町柏原で氷点下2.6度、錦江町田代で氷点下2.2度など県内8つの地点で冬日となりました。（男性）「今日は1番か2番くらいに冷えた」（男性）「今日は冷える。こたえる。手が特に冷たい」8日にかけて県本土では最高気温が10度を下回るところがあり、引き続き寒い日が続きそうです。寒さの中、長島町では白やピンク、紫など色とりどりのブーゲンビリアが鮮やかに咲き誇っています。こちらのハウスでは30品種、約160株のブーゲンビリアが見ごろを迎えていて、春のような気分を味わうことができます。（女性）「こんなにたくさんあれば圧倒される。やはり綺麗」（長島ブーゲンビリアの丘・管理人・田島耕作さん）「花の少ない時期に頭の上から降り注ぐブーゲンビリアをぜひ堪能できたら」ブーゲンビリアは5月ごろまで楽しめるということです。