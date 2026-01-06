色とりどりのブーゲンビリアが咲き誇る 寒さが続く中…春のような気分を 長島町
県内は6日朝、各地で冷え込み8つの地点で最低気温が氷点下を観測しました。
寒さが続く中、長島町では「ブーゲンビリア」の花が鮮やかに咲き誇り、春のような気分を味わうことができます。
午前7時ごろの伊佐市です。川霧が発生し、湯気のように立ち上る光景が見られました。
こちらの家では、溜めてあった水が氷になっていました。
（女性）
「張っている本当に。割れないな。割れない割れない」
（男性）
「今日は1番か2番くらいに冷えた」
（男性）
「今日は冷える。こたえる。手が特に冷たい」
8日にかけて県本土では最高気温が10度を下回るところがあり、引き続き寒い日が続きそうです。
寒さの中、長島町では白やピンク、紫など色とりどりのブーゲンビリアが鮮やかに咲き誇っています。
こちらのハウスでは30品種、約160株のブーゲンビリアが見ごろを迎えていて、春のような気分を味わうことができます。
（女性）
「こんなにたくさんあれば圧倒される。やはり綺麗」
（長島ブーゲンビリアの丘・管理人・田島耕作さん）
「花の少ない時期に頭の上から降り注ぐブーゲンビリアをぜひ堪能できたら」
ブーゲンビリアは5月ごろまで楽しめるということです。