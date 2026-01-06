この記事をまとめると ■近年はMT車にもACCが装備される例が増えてきた ■MT車でACCの機能を維持する場合は適切なギヤへの変速作業が必要となる ■スバルBRZではMT仕様にACCを上手に組み込んだという印象となっていた

MT＋アイサイトってどんな感じ？

いまやコンパクトカーはもちろん、軽自動車にも追従機能付クルーズコントロール、いわゆる「ACC」が装備されるようになり、煩わしい渋滞の発生するタイミングでも移動が気楽に行えるようになりました。それでも、その操作方法ゆえに、MT（マニュアルトランスミッション）のクルマでは長らく導入が見送られてきました。しかしここ数年、技術の進化によってMT車にも複数の採用例が出てきました。そこで、わりと知らない人が多いと思われる、運転支援機能を装備したMT車の操作方法や実際の運転でどう効果が現れるのかを、スバルBRZを例に紹介してみたいと思います。

ACCとはクルマに搭載した専用のセンサーとコンピュータを用いたシステムが、アクセル操作とブレーキ操作の両方を自動的に行ない、運転を支援する機能です。なかでも（前車）追従機能は、アクセルとブレーキの操作をACCに任せられ、不意のアクシデントの際も被害軽減ブレーキが機能するため、渋滞などでとても重宝しているという人は少なくないでしょう。

このシステムは自動で車速を加減するため、変速操作も同時に行うAT仕様での装備が前提となっています。なのでしばらくは、MT車への導入は見送られてきましたが、ここ数年で制御技術が成熟したためか、いくつかの装備例が出てきました。

MTへの導入が遅れた要因は、そのマニュアル（手動）の変速方法にあります。ACCはスロットルバルブとブレーキを操作して加減速自体は行えますが、ECUで変速もコントロールできるATとは違い、ギヤの守備範囲を超えてしまうと、まともな加減速が行えなくなってしまいます。

回転が低すぎる場合は加速に時間がかかるばかりかノッキングして進めないおそれもあります。高すぎる場合はレブリミット以上には回転が上げられないため、それ以上加速できないだけでなく、エンジン音も大きく、エンジン自体にもいい状態ではありません。

そのため、適切な回転域に保つために変速を行うのですが、変速中はクラッチを切って駆動が途切れるため、ACCでのスロットルコントロールが利きません。細かいことをいうと、クラッチを切ったことがACC側に伝わらないと、回転だけ上がってしまう状態になってしまいます。

MT車ではこの部分をスムースな加減速調整に組み込むことに苦労したのではないでしょうか。

ドライバーとアイサイトの共同作業

では、実際の操作で見てみましょう。

まず、普通に発進し巡航速度まで変速を行いながら加速します。BRZを含むスバル車では、ACCの操作はハンドルの付け根から生えたクルーズコントロールレバーで行う方式で、これはMT仕様でも同様です。巡航に入ったらレバー先端のクルーズスイッチを押してクルーズ機能をオンにします。

ドア、シートベルト、シフトレバーの状態などいくつかの必要条件が満たされていればメーター内にクルーズスタンバイの表示が現れます。この状態でレバーをマイナスかプラス側に動かすと、ACCが発動します。始動時の車速から調整して任意の上限速度に設定すれば、あとはACC側で自動で加減速を行い、前走車がいれば減速しながらセットされた車間距離になるように追従機能が働いてくれるというわけです。

さて、AT仕様車であればこれでアクセルとブレーキの操作をACCに任せられるのですが、MT仕様ではそうはいきません。たとえば渋滞などで前走車が大きく減速した場合、そのまま何もしないとACCがスロットルを閉じ、ブレーキを作動させて減速します。じきにギヤの守備範囲を超えて回転が下がりすぎてしまいますので、下がりすぎないように適切なギヤへの変速作業が必要です。変速を行っている間、ACCはそれを感知して「待て」の状態になり、スロットルはオフになります。通常のMT操作同様に回転を合わせてクラッチをつなぐと、そこで再びACCが動作して追従機能を再開するという感じです。

要するに、クラッチがつながっている間は、そのギヤでできる範囲でACCがスロットルとブレーキで速度をコントロールしてくれますが、クラッチを切っている状態ではスタンバイになるという認識でいいでしょう。追従モードの運転中は、どことなくACCと共同作業をしている気分になりました。むしろドライバー側がACCに対してシフト操作でアシストしている感覚です。

ちなみにギヤが1速（もちろんリバースも）および車速が30km/h以下ではクルーズコントロールが作動しません。ACC作動状態から減速していき30km/hに差しかかった場合は、少し下まわっても維持してくれますが、27〜25km辺りになると解除されるようです。

BRZは低回転から厚いトルクが出ているため、2500回転を目安にシフトダウンを行えば、最少限のシフト頻度で済むため、運転は楽ちんです。ただ、30km/h以下のペースの渋滞では、ふつうのMT車と同じ苦労を味わうことになりますが……。

このように、BRZではMT仕様にACCを上手に組み込んだという印象で、これならスポーツ系の車種でもより気軽に遠乗りができそうだと感じました。絶滅危惧のMT車にリソースを割いてくれているメーカーに感謝です。