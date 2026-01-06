韓国６人組男性グループ・２ＰＭが、日本デビュー１５周年を記念してコンサートを開催すると６日、韓国メディアの日刊スポーツなどが報じた。

２ＰＭの所属事務所・ＪＹＰエンターテインメントはこの日、同メディアの取材に応じたとし「２ＰＭは日本デビュー１５周年を記念して、現地コンサートの準備中だ」「具体的な公演日程や会場は、追って発表する」と明かしたという。

２ＰＭは２００８年に韓国でデビューし、１１年に日本へ進出。日本でリリースされた楽曲のほとんどが主要音源チャートで１位、または上位にランクインするなど、Ｋ-ＰＯＰの第２世代アイドルとして人気を博した。

メンバーのＪＵＮ． Ｋ（３７）、ニックン（３７）、ウヨン（３６）は現在もＪＹＰに所属し、テギョン（３７）、ジュノ（３５）、チャンソン（３５）は別事務所で俳優としても精力的に活動しているが、グループ活動については継続してＪＹＰがマネジメントを行っている。

３０代を折り返し、すっかり大人になった６人が披露するパフォーマンスがどんなものなのか、早くも音楽ファンの関心を集めている。