７人組ボーイズグループ・ＴＡＧＲＩＧＨＴが６日、都内で、７日開幕の初お披露目ショーケース（１０日まで、東京・日本青年館ホール）の前日プレスコールを実施。７日リリースのプレデビュー曲「ＦＯＲＥＶＥＲ ＢＬＵＥ」を披露した。

ｔｉｍｅｌｅｓｚの追加メンバー募集オーディション「ｔｉｍｅｌｅｓｚ ｐｒｏｊｅｃｔ」に参加していた西山智樹と前田大輔が発起人となって行われたプロジェクトで誕生し、前田は「ついに来たって気持ちがある」と笑顔。西山は「自分たちの個性を大事にしつつ、自分たちがなりたかったことを突き詰めていきたい」とし「３年以内にアリーナ、５年以内にドームって目標を掲げているので達成できるようなグループになれれば」と野望を掲げていた。

２人は、プロジェクト発足時から、菊池風磨よりねぎらいの言葉をもらっていたという。西山は「お忙しい中、僕たち候補生の活躍を見てくださってうれしいなと思う」と吐露。また、ともに候補生としてしのぎを削った猪俣周杜や原嘉孝からもグループ誕生を「おめでとう」と祝福されたと明かし、「いつか同じステージに立てるよう背中を追って頑張っていきたい」と盟友との再会を心待ちにしていた。

年内の目標を問われると、西山はプレデビュー曲「ＦＯＲＥＶＥＲ ＢＬＵＥ」に触れ「カラオケでずっとランキングに乗り続けるような楽曲になれば」と期待を込めた。また今井魁里は「７人でこれからもいろんなことに挑戦する姿をお見せしていきたい」と幅広い活躍を誓っていた。