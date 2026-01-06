2020年の豪雨で被災し、5年半を経て復活した老舗旅館。営業再開して1組目の宿泊客には、『特別な思い』がありました。

【写真を見る】あの日、大雨の中でシャッターを切った…被災地で交わした“結婚式の約束” 5年越しに実現 復活した旅館に「感無量」

被災した旅館とその復活を待ち続けた夫婦、それぞれの門出の日です。

あの日から5年半

鶴之湯旅館 土山大典さん「初めて見る水位でした。逃げるのに必死だったというかとても恐ろしかったのを覚えています」

2020年の豪雨で被災した、熊本県八代市坂本町の鶴之湯旅館。

嵩上げを伴う復旧工事が長引き、被災から5年半を経て、ようやく復活しました。

創業当時の雰囲気はそのままに、被災し解体を余儀なくされた町内の住宅から譲り受けた不揃いの障子を並べるなど、『被災の記憶』もとどめます。

土山さん「『何々地区の何々さんのお宅から』と一軒一軒思い入れのある障子です。皆さんの思いと共に旅館づくりをしたいという思いで譲り受けたものを再利用しています」

地域とともに営業再開へ

営業再開の前日、4代目の土山さんは、地区の畑を訪ねていました。

長ネギ、ダイコン、カブにハクサイ。

「坂本町の食材や球磨川の恵みで宿泊客をもてなしたい」という土山さんに共感する住民たちが作物を提供してくれます。

土山さん「きのうで全部工事が終わりました」

坂本町の住民「おぉ、終わった？」

坂本町の住民「うれしいですね。工事ばかりが長かったから。旅館に人が、ばんばん来てもらうようになるといいんですけど」

旅館に戻り、仕込んでいるのは翌日訪れる客に出す料理。久しぶりの感覚に、笑みがこぼれます。

土山さん「皮を厚くむいたほうが、炊き上がりがきれいで食感もいいんですよ」

作業は、夜遅くまで続きました。

復活を待ち続けた夫婦

12月25日、営業再開1組目の客が到着したのは、すっかり日が暮れたころでした。

奈良県からきた迫さん夫婦と、その両親です。旅館の復活を待ち続け、念願が叶いました。

迫さん・新郎「めっちゃきれいになりましたね。SNSでは復旧の様子を見ていましたけど」

夫婦と土山さんの間には、「旅館が復活したら、必ず」と約束していたことがありました。

それは、広間での『結婚式』です。

迫さん・新婦「おいしいご飯を食べて素敵な風景を楽しんで、ゆったり結婚式をやるのがいいと思って待ちました」

川の氾濫前…新郎の『忘れられない1枚』

新郎の趣味は鉄道写真。 JR肥薩線の風景に魅せられ熊本を何度も訪れてきた中で、『忘れられない1枚』があります。

それが、煙を吐きながら進むSL人吉。 しかし、ピントが合っていません。 この日は激しい雨が降っていて、これが精一杯でした。

撮影したのは2020年7月3日。 球磨川が氾濫する前日のことでした。

迫さん・新郎「翌日テレビをつけたら、自分がいたところが水に浸かっていた。『自分も一歩間違っていたら』『他人事ではない』という気持ちがあった」

結婚式の招待客の多くは熊本県外から招きました。 あの豪雨災害、そして坂本町のことを、知ってもらうつもりです。

迫さん・新郎「みんなが幸せになれるような、“一生 思い出に残る時間”そう言ってもらえたらいいな」

結婚式

結婚式当日。 旅館いちばんの自慢、廊下から望む球磨川を背景に、夫婦は写真を撮りました。

「もう…感無量です」

そのころ、厨房では祝い膳の準備が大詰めを迎えていました。 球磨川・一勝地で獲れたマスのバター焼き、傍らには坂本町の野菜が添えられました。

そして始まった結婚式。

土山さんの料理が、祝いの席を彩ります。

障子を隔てた廊下では、『吉兆をあらわす魚』とも言われる鮎の塩焼きを、土山さんが焼いています。

その味は？

参列した親族「やっぱり焼き方だろうね。おいしい。めちゃめちゃおいしかったです」

土山さんが作った料理の数々は、あっという間に参列者のお腹を満たしていきました。

参列した親族「球磨川のマスがいちばんおいしかった。脂がのっていて、おいしかったです」

滋賀から参列した友人「おいしかったです。駅からバスで来たけれど、豪雨の爪痕で工事が進んでいて、復興が進んでいてすごいと思いました」

大阪から参列した友人「大変な被害があったのは覚えています。力を合わせて町を直されているのを、ひしひしと感じて感銘を受けました」

式を終え「ここで良かった」 まだ心残りも？

迫さん・新郎「よかったです、非常によかった。みなさんにも楽しんでいただいて、ほっとしています。ここでよかったと思います」

迫さん・新婦「無事に終えられて本当によかったです」

迫さん・新郎「まだウナギを食べられてない・・・」

迫さん・新婦「ウナギ、食べたいね」

迫さん・新郎「球磨川のウナギを食べに来るのと、あとは、肥薩線が復活するのを撮影に来ます」

鶴之湯旅館は年末年始も宿泊客を迎え、土山さんは忙しく過ごしたということです。

土山さん「久しぶりに忙しい時間を過ごさせてもらいました。楽しかったです。やはりこの大きな建物には、たくさんの方に泊まっていただき、にぎやかな雰囲気が似合うと思います。食事をつくる時、掃除をする時、いろいろな時に旅館の再開を噛み締めると思います」