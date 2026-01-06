ºÙÀî¤¿¤«¤·¡õÇßÂôÉÙÈþÃË¡¡Çú¾Ð¤Î½é¶¦±éÉñÂæ¤¬³«Ëë¡ÖÌÀÆü¤ÏÂæËÜÄÌ¤ê¤ä¤í¤¦¤¼¡ª¡×
¡¡±é²Î²Î¼ê¤ÎºÙÀî¤¿¤«¤·¡Ê75¡Ë¤ÈÇßÂôÉÙÈþÃË¡Ê75¡Ë¤¬½é¤á¤Æ¶¦±é¤¹¤ëÉñÂæ¡Ö½Ë¼·½½¸ÞºÐ¡¡¿·½ÕÆÃÊÌ¸ø±é¡×¤¬6Æü¡¢Âçºå¡¦¿·²ÎÉñ´ìºÂ¤Ç³«Ëë¤·¤¿¡£
¡¡ÇßÂô¤¬ÍÅ±ð¤Ê½÷·Á¤ÇÉñ¤¦¡ÖÌ´¤ÎÉñÍÙ³¨´¬¡×¡¢ºÙÀî¤òÉ®Æ¬¤ËÄï»Ò¤ÎÅÎ¤³¤Î¤ß¡Ê36¡Ë¡¢ºÌÀÄ¡Ê23¡Ë¡¢ÅÄÃæ¤¢¤¤¤ß¡Ê25¡Ë¤¬¶¦±é¤¹¤ë¡ÖºÙÀî¤¿¤«¤·°ìÌç¥ª¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¡×¤ËÇßÂô¡õºÙÀî¤Î¡ÖÂç¾Ð¤¤¡ª¤ª¤«¤·¤Ê¡¢¤ª¤«¤·¤ÊÃË¤Î²ÖÆ»¡×¤Î3ËÜÎ©¤Æ¡£
¡¡¡ÖÂç¾Ð¤¤¡Ä¡×¤ÏÌò¼Ô¡¦ÆÚ±¦±ÒÌç¡ÊÇßÂô¡Ë¤ÈÍö³Ø´ã²Ê°å¡ÊºÙÀî¡Ë¤Î¸Ç¤¤Í§¾ð¤òÉÁ¤¤¤¿¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡£¤³¤ÎÆü¤Ï½éÆü¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢ºÙÀî¤ÏÃÊ¼è¤ê¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¡¢½Ð¤ÆÍè¤Ê¤¤¥»¥ê¥Õ¤Ë¡Öº£¡¢¤É¤³¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡ª¡×¤Ê¤É¤È¾Ð¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¡¢²ÖÆ»¤òµî¤ë»þ¤Ë¤ÏÉñÂæ¾å¤ÎÇßÂô¤«¤é¡ÖÌÀÆü¤ÏÂæËÜÄÌ¤ê¤ä¤í¤¦¤¼¡ª¡×¤ÈÀ¼¤¬³Ý¤«¤ê¡¢µÒÀÊ¤âÇú¾Ð¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¡ÖËÌ¼ò¾ì¡×¤ä¡ÖÌðÀÚ¤ÎÅÏ¤·¡×¤Ê¤É¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÈäÏª¤·¤¿ºÙÀî¤Ï¡ÖÀäÂÐ¡¢²Î»ì¤Ï´Ö°ã¤ï¤Ê¤¤¡£¼Çµï¤Ï¡Ä¤Þ¡¢¤¢¤ó¤Ê¤â¤ó¤Ç¤¹¤è¡£1½µ´Ö¤â¤¹¤ì¤Ð´°àú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£µÒÀÊ¤Ë¤â¡ÖÇï¼ê¤ò¥µ¥Ü¤é¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¡¢¤¿¤¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¤ªÀµ·î¤«¤é¤è¤¦¤³¤½¤ª±Û¤·²¼¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¸ø±é¤Ï25Æü¤Þ¤Ç¡£