店内が突然真っ白に…“パニックの瞬間”3連発 積み荷と共に倒れるトラック、“魔のカーブ”では事故続発 トルコ
トルコのスーパーマーケットで目撃されたのは、突然、店内が真っ白に。
店員が積み上げた、すのこが壁にかけていた消火器に接触。
落ちたはずみで消火剤が噴射してしまったのです。
パニックの瞬間は街中でも。トラックが横倒しになる事故が発生。
防犯カメラが一部始終を記録していました。
交差点に差し掛かったトラック。
荷台には建築資材が積み上げられています。
すると、次の瞬間…、積み荷の重みに耐えかねたのか横転してしまいました。
近くにいたニワトリも驚いて逃げていきます。
地元メディアによりますと、トラックの運転手にけがはなかったということです。
一方、トルコ・ブルサにある山道ではパニックが頻発。
下りのカーブを曲がろうとした車がそのままガードレールに激突。
路面が凍結し、カーブを曲がり切れない車が相次いでいたのです。
車線からはみ出して対向車と衝突。
さらに、その後ろの車も滑ってガードレールに衝突。
山道に強いはずのバギーも滑って対向車に衝突。
ドライバーをパニックに陥れる魔のカーブ。
道路脇の飲食店は対策に追われています。
設置されたガードレールに目立つ色に塗られたタイヤをセット。
その後、より頑丈なガードレールにチェンジ。
石のバリケードも追加されました。
それでも現場では頻発する事故に歯止めが利かない状況です。