店内が突然真っ白に…“パニックの瞬間”3連発　積み荷と共に倒れるトラック、“魔のカーブ”では事故続発　トルコ

トルコのスーパーマーケットで目撃されたのは、突然、店内が真っ白に。

店員が積み上げた、すのこが壁にかけていた消火器に接触。

落ちたはずみで消火剤が噴射してしまったのです。

パニックの瞬間は街中でも。トラックが横倒しになる事故が発生。

防犯カメラが一部始終を記録していました。

交差点に差し掛かったトラック。

荷台には建築資材が積み上げられています。

すると、次の瞬間…、積み荷の重みに耐えかねたのか横転してしまいました。

近くにいたニワトリも驚いて逃げていきます。

地元メディアによりますと、トラックの運転手にけがはなかったということです。

一方、トルコ・ブルサにある山道ではパニックが頻発。

下りのカーブを曲がろうとした車がそのままガードレールに激突。

路面が凍結し、カーブを曲がり切れない車が相次いでいたのです。

車線からはみ出して対向車と衝突。

さらに、その後ろの車も滑ってガードレールに衝突。

山道に強いはずのバギーも滑って対向車に衝突。

ドライバーをパニックに陥れる魔のカーブ。

道路脇の飲食店は対策に追われています。

設置されたガードレールに目立つ色に塗られたタイヤをセット。

その後、より頑丈なガードレールにチェンジ。

石のバリケードも追加されました。

それでも現場では頻発する事故に歯止めが利かない状況です。