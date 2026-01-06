なごみ、抜群スタイルの弟2人と家族ショット「絶対イケメン」「スタイル最強姉弟」と話題に
【モデルプレス＝2026/01/06】YouTuber・なこなこカップルとして活動していたなごみが1月6日、自身のInstagramストーリーズを更新。2人の弟との3ショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】25歳美人YouTuber「女神様みたい」抜群スタイル映えるドレス姿
なごみは「いつのまにか弟たちに身長抜かされてた」とつづり、弟たちとの3ショットを公開。海をバックにしたショットで、なごみは引き締まったウエストがのぞくスポーツブラとレギンス姿で、スラリと背が高い2人の弟は水着とラッシュガードを身に着け、ポーズを取っている。
この投稿は「弟くんたち絶対イケメン」「脚長遺伝子だ」「姉弟全員スタイル良すぎる」「皆かっこいい」「スタイル最強姉弟」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】25歳美人YouTuber「女神様みたい」抜群スタイル映えるドレス姿
◆なごみ、弟2人とのショット披露
なごみは「いつのまにか弟たちに身長抜かされてた」とつづり、弟たちとの3ショットを公開。海をバックにしたショットで、なごみは引き締まったウエストがのぞくスポーツブラとレギンス姿で、スラリと背が高い2人の弟は水着とラッシュガードを身に着け、ポーズを取っている。
◆なごみの投稿に反響
この投稿は「弟くんたち絶対イケメン」「脚長遺伝子だ」「姉弟全員スタイル良すぎる」「皆かっこいい」「スタイル最強姉弟」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】