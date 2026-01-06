timelesz篠塚大輝、初冠番組「スポンジ・シノ」放送決定 知識や技をスポンジのように吸収
【モデルプレス＝2026/01/06】テレビ朝日が、平日深夜のバラエティーゾーン『バラバラ大作戦』のチャレンジ枠『バラバラマンスリー』の1月ラインナップを発表。timelesz（タイムレス）の篠塚大輝がMCを務める新番組『スポンジ・シノ』（木曜深夜2：55〜3：05 ※一部地域をのぞく）が、1月8日より放送されることがわかった。
【写真】timelesz新メンバーが初冠番組 プロデューサーが注目する斬新衣装姿
木曜には、timelesz篠塚の初冠番組『スポンジ・シノ』を放送。ダンスや歌が未経験ながら、驚異の吸収力でオーディションを勝ち抜いた篠塚が、アイドルとしてさらに飛躍を遂げるため、芸能界で使える知識や技をスポンジのように吸収していくバラエティー番組で、その道のプロを講師として招き、知られざるエンターテインメントの“ルール“や“熟練の技術“を学び、スポンジのように吸収する。
秦一貴プロデューサーは「収録ではスタッフの想像をはるかに超える吸収力で、良い意味で現場が騒然としました。かわいいスポンジの被りものにも注目です！」と篠塚のポテンシャルの高さに驚いたとコメント。篠塚が毎回、新たな境地を見せるのか。（modelpress編集部）
【MC】
timelesz・篠塚大輝
【番組概要】
ダンス・歌が未経験ながら、驚異の吸収力でオーディションを勝ち抜いたtimelesz・篠塚大輝が、アイドルとしてさらに飛躍を遂げるため、芸能界で使える知識や技をスポンジのように吸収していくバラエティー番組。その道のプロを講師として招き、知られざるエンタメの“ルール“そして“熟練の技術“を篠塚が学び、吸収する。
【秦一貴プロデューサーコメント】
篠塚さんと『Qさま!!』で初めてお仕事をご一緒したときに、そのスター性、そして吸収力に心を掴まれ、この番組を企画しました。今回は篠塚さん初の冠番組ということで、本人も相当気合いが入っています！収録ではスタッフの想像をはるかに超える吸収力で、良い意味で現場が騒然としました。かわいいスポンジの被りものにも注目です！
・火曜『岡野陽一の負けてもウマい飯』MC：岡野陽一
・水曜『サーヤ・たけるの偏見と統計』MC：ラランド・サーヤ、東京ホテイソン・たける
・木曜『スポンジ・シノ』MC：timelesz・篠塚大輝
※月曜は過去のマンスリー企画傑作編を放送
【Not Sponsored 記事】
【写真】timelesz新メンバーが初冠番組 プロデューサーが注目する斬新衣装姿
◆篠塚大輝、初冠番組「スポンジ・シノ」放送決定
木曜には、timelesz篠塚の初冠番組『スポンジ・シノ』を放送。ダンスや歌が未経験ながら、驚異の吸収力でオーディションを勝ち抜いた篠塚が、アイドルとしてさらに飛躍を遂げるため、芸能界で使える知識や技をスポンジのように吸収していくバラエティー番組で、その道のプロを講師として招き、知られざるエンターテインメントの“ルール“や“熟練の技術“を学び、スポンジのように吸収する。
◆「スポンジ・シノ」概要
【MC】
timelesz・篠塚大輝
【番組概要】
ダンス・歌が未経験ながら、驚異の吸収力でオーディションを勝ち抜いたtimelesz・篠塚大輝が、アイドルとしてさらに飛躍を遂げるため、芸能界で使える知識や技をスポンジのように吸収していくバラエティー番組。その道のプロを講師として招き、知られざるエンタメの“ルール“そして“熟練の技術“を篠塚が学び、吸収する。
【秦一貴プロデューサーコメント】
篠塚さんと『Qさま!!』で初めてお仕事をご一緒したときに、そのスター性、そして吸収力に心を掴まれ、この番組を企画しました。今回は篠塚さん初の冠番組ということで、本人も相当気合いが入っています！収録ではスタッフの想像をはるかに超える吸収力で、良い意味で現場が騒然としました。かわいいスポンジの被りものにも注目です！
◆「バラバラマンスリー」1月新ラインナップ一覧
・火曜『岡野陽一の負けてもウマい飯』MC：岡野陽一
・水曜『サーヤ・たけるの偏見と統計』MC：ラランド・サーヤ、東京ホテイソン・たける
・木曜『スポンジ・シノ』MC：timelesz・篠塚大輝
※月曜は過去のマンスリー企画傑作編を放送
【Not Sponsored 記事】