乃木坂46・五百城茉央の華やか晴れ着！ 2.5次元モデル美女の妄想グラビアも
乃木坂46の五百城茉央が、発売中の「週刊SPA!」（扶桑社） 1月13・20日新春合併号で表紙に登場した。
【写真】2.5次元モデルの妄想グラビアも！ 「週刊SPA!」最新号フォトギャラリー
■表紙の人・美女地図：五百城茉央（乃木坂46）
鮮やかに華やかに。乃木坂46の五百城茉央が、振袖姿で「週刊SPA!」初登場!! 二十歳の集いを迎え、さらなる飛躍が期待される注目メンバーが、2026年の始まりを艶やかに彩る！ 鮮やかに華やかに、迎春グラビア6Pも収録する!!! なおセブンネットで本誌購入した方には、限定ポストカード1枚が特典として付く。（全2種）
■グラビアン魂：佐野なぎさ
グラビアン魂アワード2025 リリー・フランキー大賞受賞記念撮り下ろしグラビア！ 今回は、リリーが「顔とおっぱいのバランスも素晴らしいし、なにより雰囲気がいい」と絶賛し、グラビアン魂アワード2025でリリー・フランキー大賞を贈った佐野なぎさが登場！
■このあと、どうする？：あまつまりな
人混みの中、偶然再会した同級生。イルミネーションに彩られた東京で、止まっていた青春が動き出す─。スーツを脱ぎ捨て、あの頃の君があらわになる…。『息が詰まるようなこの場所で』（KADOKAWA）で知られる作家・外山薫が紡ぐシナリオを、“あまつ様”の愛称で親しまれる2.5次元モデル・あまつまりなが、しっとりと体現していく！
