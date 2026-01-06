東原亜希、夫・井上康生と仲睦まじいレアな夫婦ショットで新年のあいさつ
タレントの東原亜希が6日にインスタグラムを更新し、新年のあいさつとともに、夫でシドニー五輪金メダリストの柔道家・井上康生との夫婦2ショットを公開した。
【写真】東原亜希、夫・井上康生とレアな夫婦ショット
東原は「今年もよろしくお願いします♡（遅）」とあいさつ。「やっと通常モード。韓国の記憶がすでに薄れてきていますが、年始もよく動きよく食べてあっという間に過ぎました」と、新年を家族で迎えたことを報告している。
そんな東原は、海辺で井上と並ぶ2ショットを公開。ファンからは「ご夫婦のツーショットめっちゃ良い写真」「素敵な写真」といった声が寄せられている。
■東原亜希（ひがしはら あき）
1982年11月11日生まれ。神奈川県出身。スカウトを経てキャンペーンガール、ファッションモデルとして活動。格闘技番組『SRS』（フジテレビ系）で4代目格闘ビジュアルクィーンを務め、『K-1ワールドグランプリ』（フジテレビ）ではキャスター、レポーターに就任した。プライベートでは2008年に柔道家でオリンピック金メダリスト・井上康生氏と結婚。2009年に第1子女児を出産し、その後も2010年に第2子男児、2015年には第3子、第4子となる双子の女児を出産している。
引用：「東原亜希」インスタグラム（@akihigashihara）
